Два проекта Пятого канала стали финалистами престижной телевизионной премии «ТЭФИ»

Два проекта Пятого канала – «День ангела» и «Алые паруса» - вошли в шорт-лист номинантов премии «ТЭФИ-2023». Список финалистов опубликован на официальном сайте премии.

Легендарный выпускной «Алые паруса» представлен в номинации «Трансляция культурного события». Много лет Пятый ведет прямую трансляцию самого красивого и романтичного праздника, который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Каждый год праздник поражает своим масштабом миллионы людей. В июне «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей. Совокупная аудитория составила почти 33 миллиона. В телевизионном эфире в России и странах СНГ выпускной посмотрело 22 434 070 человек. человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов. «Алые паруса» были неоднократно отмечены экспертами отрасли наградами различных уровней. Еще в 2016 году жюри международного фестиваля событийного маркетинга EuBea присудило «Алым парусам» первое место в номинации «Лучшее городское событие Европы». Международный конкурс Best Event Awards World вручил команде Пятого главную награду «ICONIC EVENT AWARD 2019». В 2021 году праздник завоевал сразу четыре золотых и одну серебряную награды престижного мирового конкурса Global Eventex Awards. Легендарный выпускной стал победителем в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Прямая трансляция».

Экспертное жюри высоко оценило еще один проект Пятого. «День ангела» вошёл в тройку лидеров в номинации «Программа социальной направленности». Главные герои проекта – дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание – иметь любящих маму и папу, родной дом, - и старается исполнить Пятый канал. В этом году проект отметил юбилей. За 10 лет существования проекта 384 ребёнка обрели любящих родителей. Проект также был неоднократно отмечен на различных конкурсах и фестивалях. В 2013 году программа получила специальный приз Премии «СеЗам». В 2016 «День ангела» получил награду Фестиваля «Герой нашего времени» в номинации «Традиции милосердия». В 2018 году проект уже становился обладателем высшей телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Утренняя программа».

В этом году на соискание премии поступило более тысячи работ. Из них только 165 допущены в финал.