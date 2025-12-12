Оплата публикаций

Фильм «Как совершить научное открытие» стал самым популярным на фестивале Дня научного кино ФАНК

Фильм «Как совершить научное открытие» стал самым популярным у зрителей ДНК ФАНК
Фото: пресс-служба ФПРК

Фильм «Как совершить научное открытие» Ольги Домовцевой, снятый при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), стали наиболее популярными у зрителей, посетивших кинопоказы в рамках проекта «Дни научного кино» Фестиваля актуального научного кино (ФАНК). Об этом сообщили организаторы проекта.

Всего в программу этого года вошло семь фильмов ФПРК.

  • Помимо картины Ольги Домовцевой это:
  • «Визионер из Артюшкино» Илоны Вашкелите;
  • «В прятки с полярными китами» Владимира Марина;
  • «Дом тигра» Алексея Кобылкова;
  • «Завтра начинается сегодня» Илоны Вашкелите;
  • «Кольца межсезонья. Байкал» Владимира Марина;
  • «Россия – пути времени» Алексея Головкова.

Напомним, что данные киноленты сняты в рамках Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее»), ежегодно проводимого фондом с момента его основания в 2022 году. По данным организаторов, посетители кинопоказов поставили высшие оценки и оставили положительные отзывы по итогам просмотров вышеуказанных картин.

«ФПРК системно поддерживает картины, раскрывающие важнейшие аспекты жизни нашей страны, в числе которых, безусловно, являются достижения отечественной науки. В России за последние годы сформировалась целая плеяда документалистов, профессионально работающих в жанре научпопа, и мы рады взаимодействию с ними. Мы всегда охотно принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что нашей миссией является не только поддержка региональных кинематографистов, но и популяризация авторского, документального кино, иллюстрирующего жизнь России и её жителей. Рады высокой оценке зрителей, будем стараться показать новые замечательные фильмы в следующий раз», – подчеркнула Ольга Филонова, ведущий продюсер Конкурса документального кино ФПРК, генеральный директор продюсерского центра ФПРК.

