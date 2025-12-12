Фильм «Как совершить научное открытие» стал самым популярным на фестивале Дня научного кино ФАНК

Фильм «Как совершить научное открытие» Ольги Домовцевой, снятый при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), стали наиболее популярными у зрителей, посетивших кинопоказы в рамках проекта «Дни научного кино» Фестиваля актуального научного кино (ФАНК). Об этом сообщили организаторы проекта.

Всего в программу этого года вошло семь фильмов ФПРК.

Помимо картины Ольги Домовцевой это:

«Визионер из Артюшкино» Илоны Вашкелите;

«В прятки с полярными китами» Владимира Марина;

«Дом тигра» Алексея Кобылкова;

«Завтра начинается сегодня» Илоны Вашкелите;

«Кольца межсезонья. Байкал» Владимира Марина;

«Россия – пути времени» Алексея Головкова.

Напомним, что данные киноленты сняты в рамках Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее»), ежегодно проводимого фондом с момента его основания в 2022 году. По данным организаторов, посетители кинопоказов поставили высшие оценки и оставили положительные отзывы по итогам просмотров вышеуказанных картин.

«ФПРК системно поддерживает картины, раскрывающие важнейшие аспекты жизни нашей страны, в числе которых, безусловно, являются достижения отечественной науки. В России за последние годы сформировалась целая плеяда документалистов, профессионально работающих в жанре научпопа, и мы рады взаимодействию с ними. Мы всегда охотно принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что нашей миссией является не только поддержка региональных кинематографистов, но и популяризация авторского, документального кино, иллюстрирующего жизнь России и её жителей. Рады высокой оценке зрителей, будем стараться показать новые замечательные фильмы в следующий раз», – подчеркнула Ольга Филонова, ведущий продюсер Конкурса документального кино ФПРК, генеральный директор продюсерского центра ФПРК.