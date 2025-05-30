Ростсельмаш: индустриальная территория с человеческим лицом

Архитектурное бюро dot.bureau, специализирующееся на благоустройстве общественных пространств: парков, скверов, набережных, представляет необычный проект. Архитекторы создали концепцию комфортной среды для завода Ростсельмаш. Пространство крупного предприятия, выпускающего сельхозтехнику, переосмысляется, превращаясь из неухоженной закрытой территории с разношерстными архитектурными решениями в современный индустриальный мини-город, в котором комфортно и работать, и отдыхать.

Основанный 100 лет назад, завод Ростсельмаш сегодня – это настоящий «город в городе», со своими улицами, площадями, скверами и даже памятниками. Ежедневно на территории предприятия площадью в 140 га находятся порядка 10 тысяч сотрудников. Для того, чтобы качественно улучшить их рабочую среду, архитекторы предложили внести ряд изменений в существующее пространство, несколько сместив фокус с «главного героя» этого места – сельхозмашины – на комфорт человека.

На стадии разработки концепции благоустройства было проведено большое социологическое и антропологическое исследование. В глубинных интервью приняли участие более 50 человек из разных департаментов: маркетологи, инженеры, сотрудники отдела кадров, рабочие. Опрос помог выявить ключевые проблемы территории, понять сложные места и специфику работы завода.

В проекте благоустройства территории было переосмыслено 10 зон: проходные и примыкающие к ним площади, точки въезда с КПП, фрагменты транзитных путей, пространство возле столовой, а также главная площадь 60-летия Ростсельмаша. Для каждой зоны был подобран визуальный язык, который отражает концепцию конкретного места, при этом соответствуя основным принципам индустриального пространства: функциональности и безопасности. Обновления были адаптированы к существующей инфраструктуре, включающей сложные транспортные узлы, производственные здания и инженерные коммуникации. Основные изменения коснулись покрытия, озеленения, освещения, оформления фасадов, а также организации удобной навигации по территории.

Площадь перед главной проходной, которая до реконструкции использовалась в качестве парковки, предполагается сделать визитной карточкой предприятия и одновременно частью городского ландшафта, с визуальной доминантой – главной проходной завода. Под ее образ будет адаптирована автобусная остановка, расположенная перед входом на Ростсельмаш. Архитекторы предложили добавить в мощение тематический узор, разместить несколько лавок в тени деревьев, организовать комфортные пешеходные пути от новой большой парковки до проходной.

Фасады остальных проходных также обновлены – материалы отделки с прежних обветшалых и эстетически устаревших заменены на новые современные.

Для максимально безопасного передвижения пешеходов по территории завода предложено на протяжении всех маршрутов добавить тротуары и «зебры». Улучшения видимости гарантирует качественное освещение — равномерно расставленные фонари двух типов: высокие опоры и небольшие ландшафтные столбики. Первые установлены вдоль путей и на основных рекреационных зонах. Вторые – служат дополнением и элементом, который обеспечивает более камерную, уютную обстановку в местах для отдыха, организованных вдоль основных транзитных путей. Это лавки с урнами под навесами, чтобы спрятаться от активного солнца. У всех лавок есть мощное монолитное основание, которое поддерживает эстетику самого завода – белые кирпичные или сборные здания из бетонных плит с красными акцентами. Навесы простой прямоугольной формы имеют в основе металлические колонны и крышу с отделкой металлическим листом. Минималистичные строгие фонари простой геометрии также призваны создавать современный образ среды.

Чтобы исправить сложившийся образ неухоженной, непривлекательной территории, архитекторы посоветовали использовать максимально разнообразное озеленение. Кустарники: Бирючина обыкновенная, Дерен белый и Спирея серая, высаженные вдоль дорог, кроме эстетической, выполняют функцию защиты от пыли и грязи. Для поддержания ландшафта служат неприхотливые многолетники: ирисы, флоксы, зибольда, хоста Форчуна, вейник, кариоптерис, кизильник. Индустриальная территория приобретает вид городского сквера благодаря большому количеству деревьев – липы, ивы, клена, ели, вяза.

В зоне основной столовой предложено добавить большой навес со столиками на улице, чтобы в обеденное время – пиковой нагрузки, когда внутри места всем не хватает, можно было комфортно принимать пищу на улице.

Сотрудники, желающие размяться во время перерыва, могут сделать это в спортивных зонах, расположенных на пересечении основных транзитных путей.

Важной составляющей обновленной территории Ростсельмаша стала переосмысленная система навигации. Специалисты dot.bureau изучили сложную логистику движения пешеходов и автомобилей, выявили основные маршруты и создали интуитивно понятную схему, построенную на использовании навигационных элементов разных видов: стелы на проходных и въездах, карты завода и отдельных зон, стенды для пешеходов, приобъектные стенды, флажковые указатели, указатели на воротах и входных группах, буквы на фасаде и названия улиц. Этот набор помогает пользователю сформировать глобальное, локальное и точечное представление о территории завода. Используя все «подсказки», каждый человек, даже если он впервые попал на территорию предприятия, может найти путь от любого входа на завод до любого здания внутри него.

Фото предоставлены пресс-службой dot.bureau