В Суздале показали коллекцию обложек авангардных журналов

В Суздале открылось два новых масштабных проекта Творческого сообщества МИРА. В «Коллайдере» показали новый мультимедийный проект «Звездоцветие». А в галерее «Ларец» появилась экспозиция обложек авангардных журналов к 100-летию советского павильона на Всемирной выставке в Париже «ИСКРА. МИРА коллекция: периодика 1920-1930-х годов». Ретроспектива состоялась в рамках Биеннале частных коллекций. Ее представили предприниматель Дмитрий Разумов и куратор, сооснователь фонда «Новые коллекционеры» Марина Лошак.

Выставка «Звездоцветие» приглашает в удивительное путешествие по сказочной вселенной художника Гарикка. Площадка цифрового искусства «Коллайдер», совсем недавно открывшаяся в купеческом доме начала XX века, представила новый мультимедийный проект. Он превратил пространство в портал, где цифровая иллюзия соединяется с материальной формой, а наивная простота соседствует со сложной многослойностью. Используя разные форматы, от 3D-моделей и живописных плоскостей до скульптур и намеренно «неловких» рисунков, художник превратил избу в тотальную инсталляцию, где цветы, небесные хранители, окаменевшие звёзды, скульптуры и фигуры людей замирают в одном мгновении, будто в ожидании чуда. Это мгновение хрупко, но в нём есть обещание будущего – теплого и светлого.

«В своих работах я смешиваю совершенно разные форматы — цифровой 3D, плоскостные композиции, реалистичные объекты и наивные, будто плохо нарисованные формы. Попадая в Белый зал, мы будто уже просыпаемся в моём мире и оказываемся свидетелями застывшего момента. Всё здесь как единая сцена, я бы мог назвать это тотальной инсталляцией, изображающей вот этот замерший миг: и цветы, и окаменевшая звёздочка, и скульптуры, даже девочка на картине выглядит как металлическая статуя. Всё застывает в моменте, вызывая чувство ожидания, легкого трепета перед будущим, но с надеждой на то, что впереди что-то хорошее», — рассказывает художник Гарикк.