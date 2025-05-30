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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Я и Кино»: второй фестиваль молодого кино «Новое движение» открыл выставку современного искусства

editor
By editor
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Татьяна Вафина. Любовь навсегда, дубль три
Татьяна Вафина. Любовь навсегда, дубль три

30 мая в рамках второго фестиваля молодого кино «Новое движение» открылась выставка «Я и Кино», которая объединит 12 живописных работ и шесть металлических цветов Глеба Солнцева, Татьяны Вафиной, Елены Троянской и Любови Ремизовой. Куратор проекта — Виктория Шишкова.

Основной темой для художников — участников выставки «Я и Кино» — стал процесс создания кинофильмов, а главными героями — люди, которые в нем участвуют. В рамках проекта авторы смотрят глазами актеров, режиссеров, сценаристов и кинооператоров, перенося внимание зрителей от наслаждения законченной кинолентой к процессу ее создания.

Глеб Солнцев. Микки
Глеб Солнцев. Микки

Глеб Солнцев, автор визуальной концепции фестиваля, размышляет над тем, как зарождается идея, как один замысел перетекает в другой, создавая нечто совершенно новое.

Татьяна Вафина. Твоими глазами
Татьяна Вафина. Твоими глазами

Татьяна Вафина заглядывает за кулисы кинопроцессов, показывая, что видимое на экране — иногда совсем не то, чем кажется на первый взгляд. И предлагает зрителю поразмышлять: где настоящие эмоции, а где замысел режиссера? Или это одно и то же?

Елена Троянская. Гармония несогласия
Елена Троянская. Гармония несогласия

Елена Троянская за основу своей новой серии взяла работу кинооператоров. От красоты и постановки кадра зависит очень многое, но ее задачей было не выстраивать идеальную по композиции картинку, а заставить застыть момент. Словно слипшаяся кинопленка, изображения накладываются друг на друга, создавая новые истории, где замысел режиссера и фантазия зрителя становятся единым целым.

Любовь Ремизова. Сад забвения
Любовь Ремизова. Сад забвения

Любовь Ремизова в своей серии работ «Сад забвения» размышляет о смыслах и о важности не только фантазии, но и личного опыта. Идея внутреннего сада становится художественным пространством памяти, где прошлое и настоящее сплетаются в причудливый узор так же, как и фантазия людей, создающих кино.

Куратор выставки — искусствовед и галерист Виктория Шишкова. В прошлом, работала в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В настоящее время занимается развитием и популяризацией современного искусства, читает лекции и курирует выставки.

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