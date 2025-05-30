«Я и Кино»: второй фестиваль молодого кино «Новое движение» открыл выставку современного искусства

30 мая в рамках второго фестиваля молодого кино «Новое движение» открылась выставка «Я и Кино», которая объединит 12 живописных работ и шесть металлических цветов Глеба Солнцева, Татьяны Вафиной, Елены Троянской и Любови Ремизовой. Куратор проекта — Виктория Шишкова.

Основной темой для художников — участников выставки «Я и Кино» — стал процесс создания кинофильмов, а главными героями — люди, которые в нем участвуют. В рамках проекта авторы смотрят глазами актеров, режиссеров, сценаристов и кинооператоров, перенося внимание зрителей от наслаждения законченной кинолентой к процессу ее создания.

Глеб Солнцев, автор визуальной концепции фестиваля, размышляет над тем, как зарождается идея, как один замысел перетекает в другой, создавая нечто совершенно новое.

Татьяна Вафина заглядывает за кулисы кинопроцессов, показывая, что видимое на экране — иногда совсем не то, чем кажется на первый взгляд. И предлагает зрителю поразмышлять: где настоящие эмоции, а где замысел режиссера? Или это одно и то же?

Елена Троянская за основу своей новой серии взяла работу кинооператоров. От красоты и постановки кадра зависит очень многое, но ее задачей было не выстраивать идеальную по композиции картинку, а заставить застыть момент. Словно слипшаяся кинопленка, изображения накладываются друг на друга, создавая новые истории, где замысел режиссера и фантазия зрителя становятся единым целым.

Любовь Ремизова в своей серии работ «Сад забвения» размышляет о смыслах и о важности не только фантазии, но и личного опыта. Идея внутреннего сада становится художественным пространством памяти, где прошлое и настоящее сплетаются в причудливый узор так же, как и фантазия людей, создающих кино.

Куратор выставки — искусствовед и галерист Виктория Шишкова. В прошлом, работала в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В настоящее время занимается развитием и популяризацией современного искусства, читает лекции и курирует выставки.