Удаленка в сфере искусства и культуры так и не стала массовым явлением

Доля вакансий на удаленке в сфере искусства и культуры составила 3%. Из доступных 517 вакансий только 13 предлагают удаленную работу. Такие данные были получены в ходе исследования, которое провела компания PRO32 – российский поставщик ИТ-решений, проанализировав статистику сайтов-агрегаторов вакансий.

В ТОП-3 отраслей по количеству вакансий на удаленке неожиданно вошли образование, в которое входят школы, университеты и учебные центры (18%) и коммуникации: реклама, маркетинговые услуги, связи с общественностью, СМИ, дизайн и продюсирование (16%). На момент проведения исследования соискателям было доступно 6 424 вакансий в образовании и 9 119 в коммуникациях, в числе которых 1 125 и 1 433 соответственно удаленные. Лидером рейтинга традиционно стала IT-сфера (21%), где каждое пятое предложение о работе предполагает удаленный формат.

Среди ТОП-5 предложений по удаленной работе также оказались услуги для бизнеса (13%) и финансовый сектор (10%), особенно чувствительный к безопасности данных и обычно предпочитающий работу во внутреннем контуре. Интерес подобных компаний к найму сотрудников на удаленке стимулирует рост рынка IT-решений, позволяющих работать за пределами офиса, в том числе и сервисов удаленного доступа. Так например, компания PRO32 недавно выпустила специальный пакет Remote Workers, позволяющий работать удаленно в безопасном режиме.

«Пандемия ”приучила” сотрудников к удалёнке и несмотря на усердные попытки многих работодателей вернуть людей в офис, возрождение повсеместного офлайн-режима в ближайшие годы не предвидится. Причина тому – дефицит кадров и рынок соискателя, который диктует свои правила игры», — комментирует Игорь Мандик, генеральный директор PRO32. — «Утешением для компаний может стать то, что рынок ПО постоянно предлагает продукты для безопасности ведения рабочих процессов в гибридной команде и делает облачные технологии доступными в том числе для малого бизнеса».

По наблюдениям авторов исследования, остаются сферы, в которых число вакансий на удаленке минимально, чаще всего это промышленный сектор и сфера офлайн-услуг. Меньше всего предложений по работе в удаленном режиме в госсекторе и энергетике (по 1% от общего количества вакансий), химических и пищевых производствах, ресторанном и гостиничном бизнесе, здравоохранении (по 2%), а помимо сферы культуры и искусства также и в ритейле, транспортных компаниях, производственных предприятиях, промышленности, электронике, сельском хозяйстве (3%).

Стоит также отметить, что средняя заработная плата по вакансиям на удаленке в большинстве случаев на 40-60% ниже, чем в среднем по отрасли, а в некоторых случаях, например, в строительстве – «удаленщикам» готовы платить в два раза меньше, чем сотрудникам в офисе или на объекте.

Однако есть и исключения: в сельском хозяйстве, например, при средней зарплате в 90 тыс. рублей работникам на удаленке предлагают 100 тыс. – то есть, на 10% больше. В сфере культуры и искусства, а также в химическом производстве зарплаты на удаленке и в офисах одинаковые.