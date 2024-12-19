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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве состоялся светский новогодний бранч «Эволюция красоты женского тела»

editor
By editor
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Анна Макарова
Анна Макарова

16 декабря на одной из самых экзотичных столичных площадок, в стенах обновленного ресторана «Боярский», где сочетаются украшенные гирляндами заснеженные ели и пальмы с зелёными сочными потолочными панелями, состоялся новогодний бранч «Эволюция красоты женского тела». Мероприятие было посвящено теме женской стройности и красоты. Организаторами светского события стали российская фармацевтическая компания «ГЕРОФАРМ» и ведущий российский глянец – журнал ОК!

Как исторически менялись каноны красоты женского тела, на какие ухищрения шли женщины, чтобы блистать в свете и разбивать сердца поклонников, какие возможности для достижения здоровой стройности сегодня предоставляет современная наука? Эти и другие вопросы во время предновогоднего обеда обсудили спикеры и гости мероприятия: звёзды шоу-бизнеса и спорта, представители медиа и современного искусства, нутрициологи, врачи и известные блогеры. 

Новогодний бранч открылся блиц-лекцией куратора «Русского музея», основательницы MAISON25 Евгении Сероусовой. Через шедевры живописи Евгения продемонстрировала всем присутствующим, как сквозь столетия изменялось отношение к красоте и какие стандарты идеальных пропорций женского тела господствовали в обществе в разные эпохи.

В рамках мероприятия состоялся и Public Talk, на котором гости бранча обсудили различные мнения о стандартах красоты и здоровья, царящие в современном обществе. 

В качестве спикеров Public Talk выступили: певица и актриса Анна Семенович, телеведущая Аврора, нутрициолог Анна Макарова, фигуристка Анастасия Гребёнкина, beauty-эксперт Лариса Гималиева, телеведущая Светлана Абрамова, пластический хирург Саид Юсупов, руководитель медицинского департамента «ГЕРОФАРМ» Игорь Макаренко, главный редактор портала Stroynee.pro Марина Рыкова, врач-эндокринолог Станислав Хан. 

Каждый спикер затронул наиболее близкие ему аспекты красоты и сформулировал несколько рекомендаций, которые помогают современной женщине держать себя в форме. Все участники диалога сошлись во мнении, что сегодня нужно рассматривать стройность как показатель ответственности за своё здоровье и как некое следствие формирования полезных привычек. 

Правильные пищевые привычки, физические нагрузки, свежий воздух и сон, регулярные чекапы – вот та база, без которой невозможно говорить о достижении гармонии и красоты тела в современном мире. Иногда этих целей мешают достичь выработанные в течение жизни паттерны поведения, и здесь на помощь приходят препараты на основе семаглутида.

Среди гостей новогоднего бранча также были: Олеся Судзиловская, Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Анна Невская, Анна Александрова, Согдиана, Наталья Земцова, Ольга Зайцева, Женя Малахова, Дарья Блохина, Маша Вебер, Диля Долинская, Юлия Кожухова, Вики Горавская, Оля Кисо.

В финальной части бранча компания «ГЕРОФАРМ» анонсировала запуск федерального конкурса «Мое любимое платье», который стартует в январе 2025 года. Участники конкурса поделятся своими историями похудения, самые вдохновляющие из них станут финалистами проекта – их выберут экспертное жюри и народное голосование. Победительница будет блистать на красной дорожке «Новой волны» среди звёзд шоу-бизнеса.

Сладкой изюминкой мероприятия стали индивидуальные авторские десерты в форме платья цвета Тиффани на дамских плечиках. 

Партнёрами мероприятия выступили: вода премиум-класса Tassay; дистрибьютер нишевых парфюмерных брендов на территории России и стран СНГ UPARFUME; косметический бренд уходовых средств за волосами NOMICA; премиальная косметика и парфюмерия со стойкими авторскими и селективными ароматами Perfumes stories; сеть салонов тайского СПА Вай Тай.

Анастасия-Гребенкина,-Марина-Рыкова-(Главный-редактор-портала-Stroynee.pro),-Анна-Семенович
Анастасия Гребенкина, Марина Рыкова (Главный редактор портала Stroynee.pro), Анна Семенович
Анна-Невская
Анна Невская
Евгения-Сероусова
Евгения Сероусова
Женя-Малахова
Женя Малахова
Игорь Макаренко
Игорь Макаренко
Катя-Волкова-Ирина-Безрукова
Катя Волкова и Ирина Безрукова
Катя-Шпица
Катя Шпица
Наталья Земцова
Наталья Земцова
Олеся-Судзиловская
Олеся Судзиловская
Ольга Зайцева
Ольга Зайцева
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Саид-Юсупов,-Согдиана,-Маша-Вебер
Саид Юсупов, Согдиана, Маша Вебер
Светлана Абрамова
Светлана Абрамова
Юлия Кожухова
Юлия Кожухова

Фотограф Денис ШАБАНОВ

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