Руслан Богатырев: «В каждую песню я стараюсь заложить глубокий смысл»

Руслан Богатырев – невероятно харизматичный и талантливый артист. Когда-то он уделял большое внимание спорту, однако никогда не оставлял своей мечты – стать известным исполнителем. Сегодня у артиста множество собственных песен, среди которых есть и настоящие хиты: «Кто я», «Поговори со мной», «Корни», «Спокойной ночи» и другие. В копилке Руслана выступления на крупных площадках, таких как сцена Vegas City Hall в рамках Национальной премии, и рок-фестиваль «Лестница в небо», который входит в топ-6 самых популярных музыкальных мероприятий в России, где артист вышел на сцену с хедлайнерами фестиваля Валерием Кипеловым, группой «Пикник», группой «Звери», «КняZz».

– Хочется узнать о Вас больше и спросить, с какого возраста Вы посвятили себя музыке и почему выбрали такие направления для творчества? Есть ли у Вас музыкальное образование?

– Музыкой я начал заниматься с 13 лет. Тогда я уже понемножку осваивал ударные, то есть барабанную установку. Ходил на персональные уроки и позже поступил в музыкальное училище в Новороссийске, причем без музыкальной школы, по классу ударных. Потом играл в различных рок-группах и мечтал быть знаменитым барабанщиком. В 2002 году я пошёл служить в армию и на второй год службы уже играл там в оркестре на барабане. После некоторого перерыва в музыке, в 2006 году я женился, и на свадьбе впервые спел. Это была песня Александра Серова «Я люблю тебя до слез», мой музыкальный подарок супруге. И с того момента я уже начал осваивать вокал, участвовать в различных конкурсах, и занимался музыкой уже более плотно. У меня появилась мечта — иметь свой собственный репертуар. С тех пор, параллельно со спортом, я постоянно занимался музыкой и уже в 2019 году у меня появилась своя первая авторская песня.

– Каков был путь работы со своим вокалом? Может быть Вы продолжаете работать с преподавателями или преподаёте сами?

– Путь по вокалу начинался как у всех обычно, с простого пения каких-то чужих песен, упражнений, работы с дыханием, потом я занимался с преподавателем. Но на данный момент уже сам реализую и развиваю свой вокальный потенциал.

– Вы много поёте о любви и самых светлых чувствах ко второй половинке. А какой Вы в отношениях? Что для Вас важно в семейной жизни?

– Да, много пою о любви, но не о той, о которой поют в молодежных треках, а именно о любви семейной. Мои ценности и жизненные принципы — это семья и любовь к своей Родине. Я патриот своей семьи, и патриот своей Родины. И в своей семье, это оценят моя супруга и мои дети. Также в семье стараюсь быть справедливым. Именно не строгим, а справедливым.

– Каково быть отцом такого большого семейства, параллельно сочетая с бизнесом и творчеством? Хватает ли Вам времени на отдых и как Вы любите проводить свободное время, если оно есть?

– Я горжусь, что я отец 4 сыновей и горжусь ими. Старший сын у меня боксер, кандидат в мастера спорта. На данный момент он в юношеской сборной России по боксу, ему скоро исполнится 16 лет. Остальные дети тоже берут пример и занимаются спортом, боксом в том числе. Я очень счастлив, что у меня четыре мальчика. Конечно, хочется и дочку, но, наверное, уже будем с внучками нянчиться. А по поводу отдыха времени конечно хватает. Так как у нас очень уютный дом, я люблю проводить время там с семьей. Играть с детьми, смотреть фильмы с супругой по вечерам. Ну и частенько мы выезжаем в теплые страны, стараемся тоже разнообразить наш досуг.

– В вашей музыке чувствуется бешеная энергетика, глубокий смысл и настоящая жизнь. Что помогает Вам создавать такие песни?

– В каждую песню я стараюсь заложить глубокий смысл. Либо что-то прожитое из своей жизни, либо какие-то выдуманные истории. Но истории интересные, логичные, не просто набор слов. И каждая песня заходит в душу моим слушателям, потому что многие из них проживали ту или иную ситуацию, которая была заложена в тексте. Я считаю, что достучаться таким образом до слушателя это моя фишка.

– Ваша самая большая гордость в музыкальной карьере на данный момент. Может быть большой рост аудитории, подписчиков, выпущен лучший альбом или состоялось очень важное выступление?

– Скажем, каких-то слишком больших высот я еще не достиг, они все впереди. Но каждая достигнутая ступенька по карьерной лестнице, это моя гордость. Будь то песня или клип. Наверное, самое основное достижение по моим клипам, на сегодняшний день, это клип на песню «Поговори со мной», который набрал 9 миллионов просмотров только в Ютьюб, а совместно с ВК и другими площадками порядка 15 миллионов. Мы к этому долго шли с командой. И продолжаем идти дальше. Также успешными были и выступления на фестивалях, особенно на фестивале «Лестница в небо». Я считаю это большим достижением, когда выступаешь перед аудиторией в 12 тысяч человек.

– Кто или что больше всего повлияло на Ваше становление в качестве артиста?

– Повлияли скорее корни — это мои детские мечты. Сработала ностальгия какая-то, так как моё детство было достаточно музыкальным. И это всё сейчас реализуется, потому что появилась возможность. И слава Богу, что я именно тогда не ушёл в музыку с головой, потому что не было бы сейчас такой возможности реализовывать себя финансово. И, конечно же, моя семья вдохновляет и поддерживает меня. Без поддержки ничего не было бы.

– Хотели бы оставить для себя послание в будущее? Несколько строк напутствий или пожеланий себе через 10 лет.

– Если брать музыкальную карьеру, то через 10 лет полный стадион «Лужники». Так же хотелось бы не устать от плотного гастрольного графика, иметь крепкое здоровье и много сил. К тому времени, я думаю, у меня уже будут и внуки. Поэтому желаю себе в будущем внуков, достаточно свободного времени для своей семьи, реализации всех целей, поставленных в музыкальном творчестве, ну и благодарных слушателей, многомиллионную армию поклонников.