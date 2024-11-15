Виолетта Неклюдова: «кинодебют был с Андреем Ургантом в моей квартире»

В эфире программы «Экстренный вызов 112» на Телеканале РЕН ТВ телеведущая Виолетта Неклюдова строгий профессионал своего дела, а в жизни — очаровательная девушка, у которой получается всё, за что она берётся. О творческом детстве, кинодебюте с Андреем Ургантом, поступлении в театральный и теле-карьере в нашем интервью.

– Виолетта, здравствуйте. Вы — известная телеведущая и сейчас ведете программу «Экстренный вызов 112» на Телеканале РЕН ТВ. Как такая красивая и нежная девушка решилась работать в передаче о происшествиях?

– Наверное, это было ещё предопределено в моём детстве. В школьные годы мечтала стать следователем. Читала детективы, обожала смотреть сериалы, новости и программы про расследования, судебные разбирательства, про то, как раскрываются преступления и как наказывают нарушителей. Всю жизнь живу с обострённым чувством справедливости, думаю, оно и движет мной и вдохновляет на работу. Поэтому формат «Экстренного вызова» мне близок по духу. Вообще, называю нашу программу телеучебником жизни. В эфире рассказываю не только о происшествиях, но ещё и о сложных жизненных ситуациях, которые происходят вокруг: какими они бывают, как предостеречь себя и близких от беды, и как быть, если вы уже оказались в непростых обстоятельствах. В месяц у нас выходят десятки репортажей, снятых по историям зрителей, нам удаётся помочь им, и я всегда испытываю особую гордость, когда мы в эфире подводим итоги своей работы. Зачастую бывает так, что сюжет только успел выйти в утреннем выпуске, как в вечернем уже добавляю ремарку, что дело взято под контроль или начались новые проверки. В этот момент то самое чувство справедливости во мне ликует! Я очень горжусь быть частью команды «Экстренного вызова» и люблю свою программу.

– А какая вы в жизни: строгая, как в эфире или милая, как на фото и в соцсетях?

– Во мне уживаются обе эти личности! Я очень люблю веселиться и шутить, как раз много весёлых роликов можно найти у меня в соцсетях. Но при этом нравится строгость, серьёзность, степенность. Это выражается в стиле одежды, например. Я обожаю классику: костюмы, платья-футляры, лодочки и т.п. Поэтому профессия телеведущей новостей по духу ближе всего. Мне никогда не надоедает серьёзный образ, тогда как от милой веселушки я порой устаю.

– Вы родились в творческой Петербургской семье: мама балерина, бабушка певица. Как прошло ваше детство? Какие самые тёплые и яркие воспоминания?

– Детство буквально прошло на сцене, а также в театрах и музеях, в очень творческой среде. С мамой постоянно ходили в Мариинский театр на балеты, я знаю все постановки. С бабушкой вместе выступали, с трёхлетнего возраста я на сцене. Когда подросла, перед школой ходила во Дворец пионеров. Тогда он так назывался, сейчас это Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных в Аничковом дворце. Грубо говоря, это был такой музыкальный кружок, где я училась играть на фортепиано, пела в хоре, изучала азы сольфеджио. И там тоже, естественно, были разные выступления. Все мои яркие воспоминания связаны с тем, что я узнавала и погружалась в творческий мир, в мир музыки, в мир балета. Ещё, регулярно ходили с родителями в различные музеи. Иногда это совмещалось, потому что часто выступала на концертных площадках в музеях, а потом шла на экскурсию. То есть было такое вот классическое, мне кажется, петербургское детство, погружённое в искусство.

– В школьные годы вы играли в театре, пели, готовились быть пианисткой, как пришла идея подать документы на факультет журналистики?

– Это была спонтанная идея, которую сейчас, наверное, уже воспринимаю как знак судьбы, как будто Вселенная сама туда привела. Потому что я готовилась стать актрисой, поступала на это направление, но решила подать документы ещё и на журналистику. Можно сказать, на всякий случай. И когда поступила на оба направления, мне все начали говорить, что надо выбирать журфак. И сама чувствовала, это не просто так случилось. Я не ожидала, что пройду, потому что готовилась быть именно актрисой и начала изучать историю журналистики и все её тонкости лишь перед поступлением. Поэтому то, что так всё сложилось, думаю, можно списать только на происки судьбы.

– Ваша карьера началась в родном Санкт-Петербурге, но потом вы переехали в Москву. Почему решились на переезд и насколько сложно или легко он дался?

– В Петербурге на тот момент почти не было мест, где я могла бы реализоваться и продвигаться по карьере. Тогда у нас закрылся канал, на котором хотела работать, а корпункты федеральных каналов были переполнены сотрудниками. Везде слышала одну и ту же фразу: «Надо ехать в Москву, всё большое телевидение там», поэтому, когда появилось предложение в столице, я его приняла не раздумывая. Сам переезд дался довольно легко. Для меня Москва и Питер почти не отличимы. Это две столицы, два мегаполиса, да и находятся они в четырёх часах езды на поезде. Так что не почувствовала какого-то разрыва с родным городом. Может, было поначалу непривычно жить совсем одной, но быстро освоилась.

– Вы работали на многих крупных каналах: Москва 24, НТВ, Россия 24, теперь РЕН-ТВ. Что запомнилось особенно, по какому периоду в карьере может скучаете?

– На каждом канале и в каждом проекте получила мощный опыт. На Москве 24 прошла школу прямых включений. Именно там полностью исчез страх прямого эфира. Научилась импровизировать на любую тему, говорить без остановки о погоде, о пробках, событиях, происшествиях, моментально включаться в съёмочный процесс и буквально сходу выдавать материал.

Благодаря спецпроекту «Сенат», который выходил на России 24, я погрузилась в политическую и социальную сферы нашей страны. Узнала, как создаются и разрабатываются законы, как решаются различные социальные проблемы, что из себя представляют национальные проекты и как они реализовываются, как государство помогает россиянам. Очень интересно было изучать это и, конечно же, ездить по регионам, наблюдать, как работают меры поддержки, да и просто путешествовать по России. К слову, если бы не командировка в Тюмень, даже и не узнала, какие там шикарные горячие источники.

На НТВ был, пожалуй, самый необычный опыт. Там я стала, можно сказать, автором своеобразного шоу-контента. Автомобильная тематика всегда была близка, но воспринимала это как увлечение. А тут научилась менять резину своими руками, сидела за рулём очень дорогих иномарок и даже пожарной машины, изучала гаджеты и рассказывала про любимый каршеринг. Но всё-таки это было немножко не моё. Как уже говорила ранее, нравится быть серьёзной, моё призвание — это новости, информационный формат, поэтому, когда пришла на РЕН ТВ, почувствовала себя максимально на своём месте.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешной телевизионной ведущей? Вам приходится чему-то учиться сейчас, совершенствоваться или используете природные данные и полученное образование?

– Помимо очевидных качеств — поставленного голоса, чёткой дикции, ухоженной внешности, умения работать в прямом эфире и с суфлёром — это грамотность, навыки письма и импровизации, понимание технической составляющей эфира, конвергентность. И это, по правде сказать, далеко не все, так называемые, hard skills. А ещё есть и soft skills, куда входят коммуникабельность, стрессоустойчивость, харизма, эрудированность, умение работать в команде и тп. Если перечислять все необходимые качества, то список займёт всю полосу. Эти навыки надо постоянно совершенствовать, особенно писательский. С дикцией работаю ежедневно, даже на выходных неделях. Читаю скороговорки, делаю дыхательную и артикуляционную гимнастику, стараюсь всегда держать в тонусе речевой аппарат.

Несомненно, природные данные помогают, я использую их в прямом смысле как рабочий инструмент. Также помогает актёрский опыт, причём на протяжении всей журналистской карьеры. Те умения работать на зрителя и на камеру, раскрепощённость, контроль эмоций, что присуще любому артисту, колоссально влияют и облегчают работу «в полях» и в прямых эфирах.

– Помимо телевидения, вы занимаетесь в кино. Помните, как первый раз оказались на кино-площадке? Где состоятся ваш дебют и какие эмоции испытывали?

– В нашей с мамой квартире! Наверное, лучшей локации для дебюта не представить. Мы снимали пилот сериала «Это Питер, детка» (реж. Ксения Виноградова). Моими партнёрами были Андрей Ургант и Дмитрий Мурашев. Для съёмок нужна была комната эдакого петербуржца-эстета: с люстрами, картинами, статуями. Семья у меня артистическая, к тому же у мамы были друзья художники и наша квартира напоминала Эрмитаж в миниатюре. Когда показала фото, Ксюша сразу приняла решение снимать у нас. Мама, правда, сначала впала в шок от новости, что мы всей съёмочной бригадой направляемся к ней в гости, но потом втянулась в процесс. До ночи расставляли оборудование, в моей спальне обустроили гримёрку. Снимать закончили ранним утром, и было очень весело и захватывающе! Несмотря на привычный домашний уют, чувствовалась рабочая атмосфера, это была полноценная смена с большими профессионалами своего дела. Даже гордость берёт, что это происходило прямо дома.

– Какие у вас планы на дальнейшее?

– В первую очередь – развиваться и совершенствоваться в профессии. Я очень люблю свою работу! А кино — тут как карта ляжет. Если появится интересное предложение, с радостью окунусь в съёмки, благо график в принципе позволяет совмещать эфиры и кино.