КРИМ ПЛИН: «Моя цель – это делать шоу»

Премьера шокирующего остросоциального клипа «Девица», фит и выступления с известной группой «Молодость внутри», поддержка музыкальных площадок, первые сольные концерты и яркий взлёт на музыкальный олимп. Всё это достижения неординарной и самобытной певицы с народным колоритом КРИМ ПЛИН. Если Вы ещё не знакомы с творчеством прекрасной артистки – приготовьтесь влюбиться.

– У тебя прекрасный народный вокал. Как ты связала свою жизнь именно с этим направлением?

– Эта история началась с моего тайного желания из класса 7-го, когда я начинала играть на гитаре и мне нравилось делать кавера на песни с народным фольклором, к примеру песни Надежды Кадышевой. Мне казалось это чем-то постыдным, и я подавляла в себе эту раскрепощенность к подобной музыке. Сейчас я максимально свободна от различных предрассудков, и смогла реализовать свою детскую мечту – использовать в треках народный вокал, который мне всегда нравился и, на мой взгляд, неплохо получается.

– Свою сольную карьеру ты начинала с рок песен со смешением электроники и рэйва, а позже к ним добавились элементы народного вокала, речитатива и попсовых припевов. Как это всё сочетается в одном проекте и откуда взялась идея смешать так много жанров воедино? Почему не оставила чистый народный вокал в его классическом виде?

– Когда я только начинала заниматься музыкой, я ошибочно думала, что вот сейчас я должна выбрать жанр, в котором я буду исполнять треки. Я думала, что буду делать музыку в жанре рок и очень хотела свою группу, но не задалось с поиском музыкантов. Тогда я начала писать сама электронную музыку, и дальше уже нащупала то, от чего я получаю удовольствие, а это именно разнообразие. Жанр зависит от моего настроения, и я хочу удивлять слушателей и подарить им эмоции от прослушивания моих композиций: сначала они погружаются в мой речетатив, а дальше их накрывает народный вокал. Главное правило — ни в чем себя не ограничивать и делать то, что нравится!

– Давай поговорим о выходе клипа на трек «Девица». Расскажи о чём он и что вдохновило тебя на столь мрачный сюжет?

– Это реальная страшная история, произошедшая в Казахстане, откуда я родом. Не так давно случился общественный резонанс, история, за которой следил весь мир: Бывший Министр национальной экономики Казахстана Бишимбаев убил свою жену. Такие истории мы слышим не первый раз и мне показалось важным передать всю серьезность этой проблемы через свой трек, и ярко, возможно чересчур в лоб, передать всю картину через клип. Надеюсь кого-то это заставило задуматься, а кого-то больше освящать эту тему, чтобы подобного никогда не происходило.

– Не так давно у тебя был фит с известной группой «Молодость внутри», и ты даже ездила в тур с ними. Как завязалось ваше сотрудничество и дружба?

– Первый раз мы познакомились заочно, через моего, на тот момент, молодого человека, который по сей день играет у Антона МВ и у меня на барабанах. Мы должны были записать фит ещё в 2018 году, но в итоге смогли осуществить это уже в 2024 году, и я рада этому. У нас есть свой стиль, звук и опыта побольше стало. Мы лучшие друзья, а с недавних времен Антон является моим продюсером, и мы вместе пишем мне новые треки!

– Совсем скоро состоятся твои первые сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Будет ли у тебя разогрев? И планируются ли какие-то шоу элементы, интересные костюмы, декорации?

– Скажу сразу, что моя цель — это делать шоу. Я мечтаю об этом, чтобы люди ходили на мои концерты даже если им не особо заходит моя музыка. Но, откровенно говоря, на первых сольных концертах особо не разгуляешься и самое банальное, что сами площадки могут не разрешить делать то, что я хотела бы. Поэтому мои первые концерты будут довольно сдержанны, но не без визуала, конечно. У меня есть идеи и по декорациям, и по костюмам, но я не буду раскрывать всех карт (ред. улыбается). Приходите, чтобы самим всё увидеть! А на разогреве у меня будут специальные гости, и в Питере, и в Москве. Все, с кем у меня есть фиты, например, мой продюсер Антон из группы «Молодость Внутри».

– Хотелось бы спросить о твоём образе. Запоминающимся элементом и твоей фишкой является кокошник. Но он достаточно необычный и нетрадиционный. Ты всегда используешь детали народности в образе или это были эксперименты? Как больше всего нравится в жизни и на сцене?

– Конечно, в жизни я не хожу в кокошниках ахах, поэтому мой музыкальный образ — это отдельный творческий мир, и я обожаю в это погружаться, придумывать стиль, сочетать несочетаемое. Моя музыка она такая же, поэтому так как я не пою привычный народный вокал, я добавляю в это свою изюминку — кокошники я тоже выбираю нестандартные, всегда ищу ручную работу, в это вкладывается отдельно душа человека и его талант. Но помимо кокошников я фанатею по пиджакам, у меня их очень много и можно часто меня в них увидеть, но мой самый любимый это тот, который мне сделала моя подруга в подарок. Это была ручная работа со славянскими орнаментами, какими-то элементами из моих треков, и с моим именем.

– Что бы ты пожелала молодым артистам? Может быть ты хотела бы дать некий творческий совет?

– Не бойтесь экспериментов и ни в чем себя не ограничивайте! Успех там, где вам комфортно.