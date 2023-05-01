«Влюбился в камин в Третьяковской галерее!» – был ответ Руслана Глянцева на мой вопрос, как возникла идея создания такого прекрасного камина

Анастасия Брик, художник – дизайнер, президент Ассоциации Евразийского Художественного Союза, побывала в гостях у архитектора Руслана Глянцева и поделилась своими впечатлениями.

— Наша беседа состоялась в доме, который расположен в районе Рижских Дач. Этот поселок известен современными уникальными формами домов. К слову, каждый дом проектируется по эксклюзивному проекту с учетом пожеланий клиента. Здесь огромный выбор невероятного дизайна и эстетики, на любой вкус.

Как только я зашла в дом Руслана, мой взгляд сразу «пригвоздился» к тому самому уникальному камину. Некоторое время я не могла оторвать от него взгляд. Хотелось разглядеть этот чудо-камин в мельчайших подробностях и осмыслить увиденное. Конечно же, посыпались вопросы к автору, которые в итоге вылились в целое интервью.

— Как возникла идея создания?

— Когда увидел камин в Третьяковке, сразу внутри родилось мощное «ХОЧУ!». Не было идеи, была все та же самая любовь.

— Из каких материалов сделано данное произведение?

— С материалом была проблема. Первое, что пришло в голову, это воссоздать из того же, из чего сделан оригинал - глина, обжиг. Но это оказалось очень проблематично и затратно. Да и по времени было рискованно. Пришлось импровизировать, очень много искать, думать. Остановились в итоге на самых современных технологиях – это полиуретан, 3D принтер, сложные цифровые модели. Не обошлось, конечно, без ручной росписи. Высшего мастерства специалисты расписывали, подбирали краски, чтобы они не утопали, а играли. В общем, это творческое приключение, так скажем.

— Вы работали один или у вас есть команда?

— Конечно у нас команда, все профессионалы своего дела! Без этого никуда, как говорится, «один в поле не воин». Все энтузиасты, каждый «величина» в своей области. Кто 3D модели делает, 2D модели, печатники и 3D принтеры.

— Получается, сейчас с помощью современных технологий мы можем воспроизвести всю ту красоту, какую мы видим, например, в музеях?

— Да, в этом и кроется весь смысл. Мы не делаем просто копию. С помощью новых технологий, идя по следам и в сотворчестве с произведением, мы создаем своё творение.

— Камин очень колоритный. Важно ли пространство для него, место, где будет находиться это произведение искусства?

— Конечно, это обязательно высокие потолки и место, где он будет привлекать внимание. Камин состоит из 198 деталей. Это огромное количество. Нужно учитывать очень много нюансов, ведь его нужно разглядывать, нужны ракурсы, расстояния, нужен свет. Помещение должно быть большое, в маленьком камин просто потеряется.

— Помимо того, что вы идейный вдохновитель создания уникального шедевра, чем вы еще занимаетесь. Расскажите немного о себе?

— Мне безумно нравится творить, что-то создавать. Если появляется такая возможность, я ее никогда не упускаю. Область применения разная. Сейчас — это загородное строительство и все сопутствующее ему. Создание всего того, что подходит для интерьера. Все, что может сделать нашу жизнь уютной, красивой и комфортной.

* * *

Вот такая интересная беседа получилась с этим удивительным человеком. Я в очередной раз убедилась, насколько богата талантами наша страна. Как много у нас самобытных мастеров, способных так гармонично соединять современные технологии и традиции, создавая поистине уникальные произведения искусств.

Также убедилась в правильности своего решения основать Художественный Союз, который совместно с единомышленниками активно развиваю. Поэтому приглашаю мастеров художественных ремесел и деятелей искусств в нашу дружную команду. Ведь Художественный Союз — это гармоничный симбиоз творчества и бизнес-технологий, которые открывают новые возможности для развития.

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