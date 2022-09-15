«Rusquartet» с уникальной программой выступит в Московской консерватории

15 сентября в Малом зале выступит прославленный ансамбль «Rusquartet»: Ксения Гамарис (скрипка), Анна Янчишина (скрипка), Ксения Жулева (альт) и Петр Каретников (виолончель). В программе вечера – квартет №14 до-диез минор Бетховена и квартет №3 си-бемоль мажор Брамса.

Свой квартет Бетховен посвятил фельдмаршалу барону Штуттерхейну в благодарность за то, что последний устроил его незадачливого племянника в свой полк. На рукописи сочинения композитор сделал такую юмористическую пометку: «NB. Четвертый квартет (из новейших) …украл отсюда, оттуда и склеил вместе», причем «четвертый» написано вместо зачеркнутого «пятый». В программе также будет исполнена премьера квартета Джонатана Доува, посвящённого участникам «Rusquartet».

Творческая биография ансамбля «Rusquartet» насчитывает 15 лет и охватывает десятки российских и зарубежных городов. Помимо классического квартетного репертуара — от Гайдна, Моцарта и Бетховена до Шостаковича, Бартока и Шёнберга — коллектив активно пропагандирует музыку современных авторов и редко исполняемые произведения. В их число входят как произведения российских композиторов — «Concordia discordans» Андрея Эшпая, два струнных квартета Михаила Марутаева, струнный квинтет для 2-х скрипок , 2-х альтов и виолончели Александра Локшина —так и сочинения зарубежных композиторов: Джорджа Онслоу (Великобритания), Лекса ван Делдена (Голландия), Келли-Мари Мёрфи (Канада), Стива Мартланда (Великобритания), Джонатана Доува (Великобритания), Олли Мустонена (Финляндия).

Начало в 19:00.

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