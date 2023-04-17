В Музее Победы состоятся показы фильмов Московского кинофестиваля

Музей Победы будет одной из площадок юбилейного, 45-го Московского международного кинофестиваля. С 21 по 27 апреля в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы пройдут показы 14 фильмов.

«Музей Победы становится площадкой легендарного ММКФ уже не в первый раз. И мы рады, что гости нашего кинотеатра смогут посмотреть новые кинокартины зарубежных авторов», - отметили в Музее Победы.

Зрители увидят ленты, снятые режиссерами из Индии, Италии, Ирана, Мексики, Монголии и других стран. Показы пройдут в рамках внеконкурсных программ – «Русский след», «Трудный возраст», «Арт-кор», «Детская анимация», «Свободная мысль. Программа документального кино».

Начнутся показы с фильма «Трава» режиссера Дунцян Чжуан, который рассказывает об обычном деревенском парне, пережившем в подростковом возрасте настоящую любовь и ненависть, а также смерть своей семьи. Кроме того, 21 апреля зрители увидят ленту «Тренер» - простую и трогательную историю парня-инвалида. Этот фильм режиссера Ган-Очир Энебишема уже был удостоен награды за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Улан-Баторе. Показы будут проходить до 27 апреля, в будни гостям предложат посмотреть два фильма ММКФ, а в выходные состоятся по три сеанса в день.

Расписание будет размещено на сайте кинотеатра «Поклонка» https://poklonka-cinema.ru.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.