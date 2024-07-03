В Москве стартовали Дни вьетнамского кино

«Цветы вереска» (Thach Thao, 2018)

Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Дней вьетнамской культуры в России, приуроченных к празднованию 30-летия со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Показы организованы на двух площадках: в кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино на ВДНХ. В программе Дней вьетнамского кино – пять фильмов, в числе которых картины, отмеченные призами Вьетнамского кинофестиваля. Зрители увидят мелодрамы «Мечтательные глаза» и «Цветы вереска», военную драму «Персики, фо и фортепиано», биографическую музыкальную драму «Ты и Трин» и мистический триллер «Легенда о Куан Тиен». Фильмы будут демонстрироваться на вьетнамском языке с русскими субтитрами.​​​​​​​

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:

«Сегодня сотрудничество с Вьетнамом расширяется, много договоренностей в разных сферах было достигнуто по итогам недавнего визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во Вьетнам. Культурно-гуманитарное взаимодействие с Вьетнамом также усиливается: в прошлом году в ходе визита официальной российской делегации в рамках проведения Дней культуры во Вьетнаме сторонами было принято решение о создании Рабочей группы по культуре в структуре межправительственной комиссии. Осуществляется сотрудничество и в сфере музейного дела, а также по другим ключевым направлениям в области культуры. Есть потенциал и в сфере кинематографического партнерства: в разные годы вьетнамский кинематограф был представлен российской аудитории в рамках культурных мероприятий, и мы рады возобновить эту традицию, особенно в год 30-летия со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. Уверена, что обменные фестивали кино в России и Вьетнаме усилят взаимный интерес к богатой культуре наших стран».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова:

«За последние несколько лет во вьетнамской киноиндустрии появилось немало ярких фильмов, которые были отмечены наградами на крупных азиатских и европейских кинофестивалях, и мы рады открыть эти картины российскому зрителю, показать, как развивается самобытный кинематограф Вьетнама. Отмечу, что у России и Вьетнама есть тесные связи в сфере киноиндустрии: в советское время «Совэкспортфильм» на регулярной основе реализовывал для кинотеатрального и ТВ-проката во Вьетнаме советские фильмы, а также закупал вьетнамские картины для проката в СССР; вьетнамские студенты обучались в разные годы во ВГИКе, есть ряд совместных кинофильмов. В настоящее время целый ряд российских производителей контента работает с вьетнамским кинорынком, экспортируя фильмы и анимацию, а также прорабатывая вопросы копродукции. В этом году РОСКИНО также рассматривает возможность представить популярные российские фильмы в рамках внеконкурсных показов одного из кинофестивалей во Вьетнаме».

Мелодрама «Мечтательные глаза» (Mat biec, 2019) режиссера Виктора Ву получила главную награду 22-го Вьетнамского кинофестиваля – «Золотой лотос» в категории «Лучший художественный фильм». Фильм создан на основе одноименного романа Нгуен Нят Аня и выдвигался на премию «Оскар-2021» от Вьетнама в категории «Иностранный фильм». В мелодраме рассказывается история любви юноши Нгана к девушке Ха Лан, с которой он дружил с детства, но судьба приготовила им много испытаний.

В военной драме «Персики, фо и фортепиано» (Dao, pho va piano, 2024) режиссера Пхи Тьен Сона сюжет разворачивается на фоне событий конца 1946 – начала 1947 года: борьбы за национальное освобождение и войны Сопротивления вьетнамского народа против французского колониализма. Это история любви молодой пары из Ханоя в последний день перед 60-и дневной битвой за столицу. Картина была удостоена приза «Серебряный лотос» 23-го Вьетнамского кинофестиваля.

Музыкальная мелодрама «Ты и Трин» (Em va Trinh, 2022) режиссера Фан Гиа Нат Линя представляет собой историю жизни известного музыканта, автора песен Трин Конг Сона, которого называли вьетнамским «Бобом Диланом». В его творчестве нашли отражение романтические переживания и драмы: в фильме показана история его первой любви, которую он пронес через года. Фильм также завоевал «Серебряный лотос» 23-го Вьетнамского кинофестиваля.

Мистический триллер «Легенда о Куан Тиен» (Truyen thuyet ve Quan Tien, 2019) режиссера Динь Туана Ву рассказывает о таинственной пещере под названием «Куан Тиен», где разбит партизанский лагерь под управлением молодых женщин-ополченок. Но пещера – не единственная тайна леса. Странные события заставляют молодых девушек осознать, что они здесь не одни. Фильм является обладателем «Серебряного лотоса» 21-го Вьетнамского кинофестиваля.

Также зрители увидят мелодраму «Цветы вереска» (Thach Thao, 2018) режиссера Джейви Мэй Хип о подростковой любви.