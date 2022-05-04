Symbol выпустил новый сингл – кавер-версию культовой песни «Смысловых Галлюцинаций»

Музыкант и электронный продюсер Никита Стеблин, создатель проекта и лайв-бэнда Symbol и участник фестивалей Signal и Epizode анонсировал сингл «Вечно Молодой». Это — реинтерпретация одноименной песни российской рок-группы «Смысловые Галлюцинации». Она вышла в 2000 году, получила строчку в саундтрек-листе фильма «Брат-2» и стала одним из музыкальных символов нулевых. Официальный релиз «Вечно Молодой» в Apple Music, Spotify и других платформах — 6 мая 2022 года.

Более энергичный и смелый, раскачанный мощными перкуссиями и упрямым вокалом, «Вечно Молодой» от Symbol разгоняет пульс культового хита, сталкивая звучание двух поколений, рок и электронику, преемственность и импровизацию.

«Эта композиция «Смысловых Галлюцинаций» мне очень нравилась ещё со школы, я ее заслушал вдоль и поперек. Сейчас решил дать ей свежую интерпретацию, — говорит Никита Стеблин. — Работу над синглом — а в ней впервые участвовали все трое из бэнда — мы начали в октябре 2020 года. Этот трек для меня — рукопожатие с легендой; хотелось, чтобы он качал максимально, поэтому мы потратили много времени на запись инструментов, сведение и финальный мастеринг».

Первые альбомы Symbol строились вокруг брейкбита, хауса и техно, а последующие выросли в электронные боевики с авангардным речитативом. Один из них, трек «Сердце», в 2021 году стал официальным саундтреком к музыкальному драмеди «Солдаут» с Глебом Калюжным («Водоворот») в главной роли; сериал вышел на стриминговом сервисе Premiere.

В настоящее время Symbol заинтересовался рифмами между аналоговым и цифровым саундом, роком и электроникой. Эта тенденция была обозначена в сингле «Гипс» (2021), где Symbol позволил себе на порядок больше металла в звучании, но проследить ее можно было и раньше — на живых выступлениях бэнда, где музыканты делали рок-аранжировки на более ранние треки Symbol. «Рок в дуэте с электроникой — направление, которое меня увлекло. И новый альбом, над которым сейчас идет работа, даст этому подтверждение», — добавляет Никита Стеблин.

Symbol — артист из Ростова-на-Дону, который ворвался в музыкальный андеграунд с истеричным треком Oshibka 404 и быстро получил известность за пределами России. Лайв-проект Symbol появился в 2015 году, уже первые пластинки моментально привлекли интерес диггеров по всему миру. Кроме выступлений по всей России (в том числе в Mutabor, Gazgolder, Blank), Symbol играл лайвы в Берлине (Salon Zur Wilden Renate), Минске, Баку, Киеве, на фестивалях Signal и Epizode. Владеет лейблами Symbol и «Кириллица»; выпустил 7 цифровых релизов. С 2019 года проект Symbol обрел форму лайв-бэнда и концертную программу, в составе — гитарист Леонид Затагин, экс-басист культовых коллективов Tesla Boy и RSAC, саунд продюсер проекта ЕLLA, диджей. И барабанщик Иван Амельченко, действующий эксперт по ударным в Mujuice, в прошлом — участник Mana Island, RSAC и Pompeya.

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