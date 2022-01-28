Русские ярмарки на Дальнем Востоке

17 января 2022 года состоялась российско-китайская стратегическая сессия «Внутренний и въездной туризм – инвестиционный драйвер экономического развития Дальнего Востока».

Исполняющий обязанности Генерального директора компании «Русские ярмарки» И.В. Дмитриенко презентовала возможности и преимущества идеи возрождения русских ярмарок, а также их интеграции во внутренний и въездной туризм на территории России и за её пределами. Россия – многонациональная страна, где в каждом регионе существуют свои, многовековые, традиции. Русские ярмарки — это не только дань традиции, но и внедрение новых технологий и логистических разработок. В ближайшие годы комфортабельные и многофункциональные комплексы появятся в 170 городах России.

Одной из основных задач компании «Русские ярмарки» станет увеличение товарооборота национального продукта со странами-партнёрами, в том числе Китайскую Народную Республику. Это означает интенсивное строительство ярмарочных комплексов на Дальнем Востоке, в регионе, который славится своей неповторимой природой и самобытными ремесленными традициями.

Помимо дальневосточных территорий стабильный взаимопоток сельскохозяйственных и непродовольственных товаров будет функционировать из различных регионов Российской Федерации, включая Северный Кавказ, в Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и другие страны. Глобальная логистическая миссия проекта «Русские ярмарки» делает его ещё более привлекательным и перспективным для партнёров – потенциальных инвесторов.

Непростое время пандемии наложило свой отпечаток на все сферы жизни человека. Возрос интерес к внутреннему туризму, и дальневосточные города стали популярными местами отдыха. Но даже после снятия ограничений, туристы, определённо, не забудут Дальний Восток, а «Русские ярмарки» — неотъемлемая часть внутреннего туризма, придутся по душе даже самым искушённым путешественникам.

Организатором сессии выступила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Было подписано три российско-китайских соглашений о сотрудничестве. Свои идеи по теме сессии представили: П.М.Волков, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики; Сун Ебао, заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Шаньдун; Ли Чжэн, генеральный директор КМИК «Хуамин» и другие представители официальных органов власти и коммерческих структур.

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