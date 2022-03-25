В Artplay состоится весенний фестиваль самобытной керамики

В ближайшие выходные, 26 и 27 марта, в Малом зале (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7) гостей ждет два этажа авторской керамики от мастеров со всей России. Можно будет купить посуду ручной работы, интерьерную керамику, лампы, барельефы, украшения, небанальные сувениры, эксклюзивную плитку, керамику раку, работы из инклюзивных керамических мастерских и многое другое.

Также пройдут мастер-классы по работе на гончарном круге, по росписи фигурок, созданию мозаики, ручной лепке, возне с глиной для самых маленьких. На фестивале будет звучать живой джаз и работать фудкорт.

Вход на мероприятие свободный.

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