В России растет спрос на антиутопии

Книжный сервис Строки проанализировал изменения спроса на книги-антиутопии в и выяснил, что потребление таких книг выросло на 15% в 2025 году (01.01.25 — 31.07.25) по сравнению с предыдущими семью месяцами. Самой популярной книгой стала «1984» Джорджа Оруэлла, а автором Яна Вагнер.

Книжный сервис Строки обратил внимание на рост потребления книг авторов, которые пишут антиутопии. В январе — июле 2025 года рост составил 15% по сравнению с предыдущими семью месяцами (01.05.24 — 31.12.24).

Самой популярной книгой в анализируемый период стало культовое произведение Джорджа Оруэлла «1984», на втором месте оказалась «Фабрика-19» Денниса Гловера, рассказывающая о мире без интернета и технологий, на третьем роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер. На четвертой строке рейтинга расположилась «Сфера» Дэйва Эггерса, а на пятой ещё один роман Яны Вагнер «Вонгозеро».

Российская писательница Яна Вагнер возглавила топ самых популярных авторов, пишущих антиутопии, сразу после неё Джордж Оруэлл, а замыкает топ-3 Дэйв Эггерс.

Больше всего антиутопиями интересуются жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топ-10 также вошли пользователи из Новосибирской и Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан, а также из Ростовской области.

«Рост интереса к антиутопиям часто связан с потребностью людей осмыслить тревожную реальность через безопасную художественную форму, — комментирует клинический психолог, специалист психологической платформы Alter Екатерина Евкина. — Когда в обществе нарастают неопределённость, социальная нестабильность или страхи о будущем, такие книги позволяют исследовать сложные эмоции и сценарии «что, если», оставаясь в позиции наблюдателя.

Так было, например, во время пандемии, когда резко выросли продажи романа Камю “Чума” и “1984” Оруэлла, что эксперты связывали с попыткой людей найти объяснение происходящему и эмоционально адаптироваться. Такой жанр помогает снизить тревожность, найти параллели с настоящим и — иногда — почувствовать, что даже в мрачных историях остаётся место надежде и действию».