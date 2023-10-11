В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии «Мама из прошлого» — ироничной и немного фантастической истории о взаимоотношениях матери и сына-выпускника. В главных ролях Светлана Ходченкова, Константин Крюков и Олег Савостюк. Сопродюсер картины — онлайн-кинотеатр START. Режиссером выступила Анна Курбатова («Открытый брак», «Дополнительный урок»).

Беззаботная семнадцатилетняя Ольга, планирующая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005 в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын — одиннадцатиклассник, а она — чопорный директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, чопорной она была до недавнего времени. Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетняя оторва из нулевых. А сын Иван, лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью…

Светлана Ходченкова, на счету которой более 90 ролей в кино, рассказывает, что благодаря этой роли, столкнулась с необычной для себя актерской задачей: «Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов!»

Режиссер Анна Курбатова, считает, что «Мама из прошлого» поможет родителям и их детям взглянуть друг на друга с новой стороны: «В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. “Мама из прошлого” призвана напомнить, что время летит незаметно, и нужно уметь наслаждаться каждым моментом».

Михаил Курбатов, продюсер: «Комедии всегда пользуются популярностью у зрителей, особенно в наше время, когда людям так необходим источник радости и позитива. Но наш фильм — это не просто комедия, это история с душой. У нас потрясающий актерский состав и команда настоящих профессионалов, которые примут участие в создании фильма. Мы уверены в том, что картина будет интересна широкой аудитории и верим в ее прокатный потенциал».

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