Самый посещаемый кинотеатр России выходит на новый уровень комфорта

Три зала широкоэкранного формата LUXE в «КАРО Sky 17 Авиапарк» теперь оборудованы креслами реклайнерами.

Уникальный зрительский опыт в обновленных залах LUXE самого посещаемого кинотеатра России обеспечат гигантские экраны с шириной более 20 метров и мягкие раскладывающиеся кресла. Их особый дизайн как в бизнес-классе премиальных авиалиний позволят зрителям смотреть кино с комфортом в течение всего сеанса. В залы будет осуществляться доставка продукции кинобара, а также можно будет заказать горячие блюда из меню, совместив просмотр с полноценным обедом или ужином.

Модернизация затронула и сам кинобар u-choose. Теперь в Авиапарке представлен самый большой в Европе кинобар такого формата, располагающий максимально широким ассортиментом. Одного только попкорна будет представлено более 10 вариантов на любой вкус. Кроме того, на выходе из бара установлены современные киоски самообслуживания, которые позволяют гостям самостоятельно оплатить заказ. Уже в комфорте обновленных залов LUXE семейная аудитория сможет познакомиться с новинками проката зимних каникул, среди которых «Человек-паук: Нет пути домой», «Зверопой 2», «Три богатыря и Конь на троне», «Чемпион мира», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и другие яркие фильмы.

– «КАРО Sky 17 Авиапарк» является самым посещаемым кинотеатром в России. Поэтому мы продолжаем повышать уровень сервиса. Первые гости уже оценили невероятный комфорт залов LUXE и пришли в полный восторг. Кроме того, современный опыт похода в кино невозможен без продукции кинобара, поэтому и здесь мы расширили ассортимент и внедрили новый формат оплаты. Поход в такой кинотеатр станет настоящим подарком на Новый год, – отмечает президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

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