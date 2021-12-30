«Убить босса». Я хотел создать не просто фильм, а кино-комикс © Алексей Зотов

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Убить босса» режиссёра и сценариста Алексея Зотова. В основе сюжета история про трёх друзей, которые решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы совершить три идеальных убийства.

«Я хотел создать не просто фильм, а кино-комикс. Гротескная актёрская игра, графика, звуковое сопровождение, прикольные монтажные склейки — всё это я делал для того, чтобы фильм получился абсолютно уникальным. А ещё, несмотря на название, я хотел сделать безумно добрый и смешной фильм. И, судя по смеху и аплодисментам в зале, у меня это получилось», — рассказывает режиссёр и сценарист Алексей Зотов.

Комедия «Убить босса» выходит в прокат 13 января 2022 года. В фильме снимались: Антон Шурцов, Роман Попов, Мария Арнаут, Вячеслав Манучаров, Александр Обласов, Мария Палей, Дмитрий Ендальцев и др.

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