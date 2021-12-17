САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Академия Штиглица поддержала проект Фонда «Бумажная птица»

В Академии Штиглица прошла торжественная передача новогодних шаров Фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». Студенты и преподаватели по традиции поддержали проект Фонда «Мечты сбываются». Каждый расписанный шарик будет направлен неравнодушным благотворителям, которые помогли исполнить желания детей с тяжелыми заболеваниями в канун Нового года.

Уже больше десяти лет Академия поддерживает Санкт-Петербургский Детский хоспис, и каждый раз студенты и преподаватели стараются найти креативный подход в росписи ёлочных игрушек. Художники не ограничиваются одной тематикой: на шарах встречаются мотивы зимней сказки, герои мультфильмов, символ грядущего года и самые разнообразные произведения искусства.

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Анна Николаевна Кислицына делится: «В Академии часто проходят мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а данное мероприятие – это большой рождественский подарок. Потому что каждый студент и преподаватель взял на себя задачу создать уникальный, авторский новогодний шарик. Особенно радует, что каждый пытается найти свой язык художественной выразительности. И всё это для того, чтобы, взяв этот шарик в руки, человек почувствовал, что «вот оно, настоящее чудо, вот семейное тепло, напоминание об очаге, искренняя забота».

Среди всех представленных новогодних шаров в Академии выбрали самые яркие и наградили лауреатов почетными грамотами. А некоторые студенты признались, что расписывают ёлочные игрушки в поддержку Фонда уже не первый год.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Анатольевич Крупник выразил благодарность всему коллективу Академии: «Не так важно, сколько ребенку лет – полгодика или восемнадцать – они все ждут добра и чуда. Люди помогают нам осуществлять детские мечты, и мы не знаем, чем их отблагодарить – и тогда приходят на помощь друзья из Академии Штиглица. Каждый из этих шариков становится произведением искусства – это не просто ручная работа, а частица себя и своей души. Мы не можем достать добро из кармана, но в каждом новогоднем шарике оно чувствуется».

В этом году больше сотни детских желаний ждут своего исполнения. Стать причастным к новогоднему чуду может каждый! На странице проекта «Мечты сбываются» любой желающий может совершить пожертвование в пользу Детского хосписа. Эта помощь позволит исполнять заветные мечты детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

На вручении присутствовали со стороны Академии:

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, Анна Николаевна Кислицына;

Куратор проекта, профессор кафедры художественного текстиля, Анна Михайловна Фатеева;

Начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе Людмила Александровна Герасимова;

преподаватели и студенты Академии Штиглица.

Со стороны Благотворительного Фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»:

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член совета Фонда, Павел Анатольевич Крупник;

Руководитель проекта «Мечты сбываются» Лола Андреева.

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