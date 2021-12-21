В Москве прошла первая благотворительная премия AURORA AWARDS CHARITY

В Москве состоялась первая премия AURORA AWARDS, которой были отмечены талантливые люди с ДЦП. Название премии было дано не случайно: источником вдохновения стала история жизни известной светской дамы и благотворительницы, фрейлины при императорском дворе Авроры Демидовой-Карамзиной (Шернваль). Символично, что церемония вручения премии была приурочена к Международному дню инвалидов, традиционно проходящему во всем мире 3 декабря.

Премия учреждена фондом поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП», а также информационно-практическим журналом «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» при поддержке Общественной Палаты Российской Федерации. Премия будет проводиться ежегодно. В 2021 году прошла торжественная церемония вручения среди уже известных лауреатов, подопечных фонда «Жизнь с ДЦП». В 2022 году будет организован конкурс для отбора участников.

Лауреаты награждались статуэткой «Сердце Авроры», а также памятными призами и подарками. Основная цель премии — подарить талантливым людям возможность быстрого старта, а также поддержание их на пути развития. В числе подарков были занятия в вокальной студии, запись альбома, издание книги и многое другое.

Лауреаты премии AURORA AWARDS CHARITY 2021

Номинация «За стремление к успеху»:

Денис Кондратьев — юрист;

Егор Кондратьев — сценарист;

Мария Селихова — журналист, общественный деятель, организатор фестиваля «Интер-Парафест»

Номинация «Мастер слога»:

Татьяна Чистякова — общественный деятель, поэтесса;

Ирина Плаксина — поэтесса, художник;

Арсений Соломинов — певец-исполнитель.

Номинация «За волшебство искусства»:

Даниил Родионов — художник;

Андрей Сарманаев — художник;

Марат Коженков — спидкубер.

Номинация «Мода без границ»:

Стефания Спиридонова — будущая модель;

Ангелина Уэльская — международная модель;

Владимир Ахапкин — дизайнер, мотивационный спикер.

Номинация «Невозможное возможно»:

Сергей Кутергин — актер;

Сергей Рублев — актер, продюсер, режиссер;

Евгений Белоголовцев — актер и ведущий.

Номинация «За вклад в благотворительную деятельность»:

Диана Гурцкая — певица, заслуженная артистка РФ, член общественной палаты, общественный деятель;

Наталья Белоголовцева — общественный деятель, автор программы «Лига мечты»;

Денис Роза — председатель РООИ «Перспектива».

Вне номинации статуэткой «Сердце Авроры» был награжден певец и композитор Дмитрий Дунаев. Во время церемонии он исполнил в дуэте с Арсением Соломиновым специально написанный гимн фонда поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП»:

«Жить»

А главное любить… С миром всем общаться!

Жить… Ждать и не сдаваться!

Жить… Сквозь все испытанья!

Жить… Чтоб сбылись мечтанья!

Жить… Бесконечно долго!

Жить… Чтоб со смыслом, с толком!

Жить… Чтобы быть любимым!

С духом непобедимым!

С приветственными словами к гостям и лауреатам премии обратились: Диана Гудаевна Гурцкая — российская эстрадная певица и общественный деятель, Татьяна Тимофеевна Батышева — директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», главный внештатный детский специалист ДЗМ по неврологии, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, Инга Альбертовна Юмашева — российская теле- и радиоведущая, журналист, политик. После личных выступлений со сцены участников и гостей мероприятия в своем видеообращении поприветствовал певец, композитор, телеведущий, киноактер и Народный артист России Николай Басков, который также поддерживает премию AURORA AWARDS.

Участники и гости премии были щедры на комментарии.

Анатолий Руденко, актер театра и кино:

– Наверное, я начну с пожелания: чтобы было желание что-то делать, в чем-то развиваться, к чему-то стремиться. Чтобы этот энтузиазм никогда не прекращался. Это пожеланием абсолютно всем, потому что мы ничем не отличаемся друг от друга, сталкиваемся с теми же проблемами. Необходимо движение вперед. Важно не останавливаться в своем развитии. А еще нам каждому необходимо чувствовать, что ты нужен, что то, чем ты занимаешься, кому-то может быть интересно, что есть огромное сообщество людей, которое готово тебя в этом начинании поддержать. А еще поддержать, наградить. Такие премии способны спровоцировать сделать что-то еще лучше.

Дмитрий Нестеров, певец, актер, ведущий, режиссер:

– Я очень люблю оказываться на таких добрых вечерах, посвященных людям с ограниченными возможностями, людям с детским церебральным параличом. Я счастлив, что знаком с Гошей Куценко, Милой Соловьевой. Низкий поклон им. Большое спасибо за то, что они делают так много добра. Делайте мир добрее вместе с нами. Думаю, сегодняшних гостей привлекают персоны Гоши, Милы, а еще — атмосфера того, что совершенно просто можно помогать людям с ДЦП. Это большой подвиг. Я счастлив, что таких мероприятий много, несмотря на сложное время пандемии. Каждому человеку очень важно, чтобы его заметили, чтобы его творчество отметили. Потому что это, во-первых, создает еще большие эмоции, благодаря которым люди могут творить, работать, создавать новое. А, во-вторых, это просто приятно. Поэтому еще раз спасибо организаторам сегодняшней премии.

Диана Гурцкая, певица, заслуженная артистка РФ, член общественной палаты:

– Человека заметить всегда нужно и важно, потому что это отношение к людям, это отношение к жизни. И не замечать нельзя. А тем более, когда делаются добрые дела, конечно, это очень важно. Для каждого человека. Есть ли мы хоть для одного человека сделали сегодня хоть чуточку чего-то, отчего он стал счастливым. Значит, мы не зря прожили день. Когда делаются добрые дела, об этом всегда нужно говорить, привлекать людей. Чем больше в мире добрых людей, тем нам будет легче. Вы знаете, в моей жизни очень много добрых людей, я им всем благодарна. При этом жизнь, безусловно, многогранна и не без шипов. Но и это в какой-то степени интересно, потому что это — мотивационная составляющая для того, чтобы бороться, идти вперед, не перед чем не останавливаться. Мне ничего легко не удавалось в жизни, но при этом очень много добрых людей, коллег, близких, которым я очень благодарна. Если в жизни что-то получилось, то все это с их помощью и поддержкой. И когда я узнала о сегодняшнем мероприятии, я понимала, что это за мероприятие и то, что мир не без добрых людей. Пусть так будет всегда.

Алиса Толкачева, художник, дизайнер, поэт:

– Я друг фонда, Гоши Куценко, Милы Соловьевой. Мы дружим уже более 10 лет. Это дружба, проверенная временем. Я достаточно часто бываю на мероприятиях, поддерживаю фонд и те идеи, которые он сопровождает в жизнь. И сегодняшнее мероприятие — это благое дело: рассказывать об этом и помогать, потому что это самое главное. А еще для многих моих знакомых неважно, отмечают их или нет. Но для многих других — это важно. Потому что у людей может быть история, сопряженная с их амбициями в хорошем смысле этого слова. Они и двигают какие-то проекты. Поэтому людей нужно поощрять. А что такое премия? Это мероприятие может стимулировать других. Тех, кто находится в некой нерешительности — делать или не делать. Если делать, то как? С кем? А когда? А с чего начинать? И вот такая площадка помогает и позволяет рассказать об этом, показать, что такие люди реальны, что все это может иметь далеко идущие последствия и это приносит пользу. Это предпосылки, чтобы таких людей становилось больше.

Алексей Ягудин, фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, ведущий:

– Если прыгнуть в прошлое, когда мне было лет 10, посмотреть назад, наверное, я бы хотел пожелать, чтобы волшебство никогда не заканчивалось. Чтобы наши квартиры, наши семьи посетил Дед Мороз, принес подарки. И вот прошло 30 лет… Понятно, что мы уже не верим в волшебство, давно уже понимаем, что Деда Мороза не существует. Но с возрастом приходит и другое понимание: если мы рассматриваем результат проделанной работы как волшебство, то все в этой жизни зависит только от тебя. Как человек, который добивался в своей жизни многих и серьезных результатов, я всегда выделял 3 основных пункта: 1 — желание что-либо делать; 2 — работа; 3 — настрой.

У меня много примеров было, когда образованные, интеллигентные, семейные люди, но с вечным вопросом «А смогу ли я?». И у них не получалось. Хотя должно было получиться. Эта премия позволяет родиться желанию, и не просто желанию, а такому, которое бы выливалось в труд. И при позитивном настрое — результат будет.

Вообще награждение — это дополнительный адреналин и подпитка. Любому человеку важно, чтобы его отмечали, где-то корректировали: друзья, коллеги, знакомые, незнакомые. И, как сказал Мухаммед Али, человек рано или поздно вступает в очень сложный период в своей жизни, а вот каким он выйдет из этой ситуации: с выученным уроком или со шрамами? Поэтому надо людей отмечать. Даже незнакомых. Поверьте, даже если ко мне подойдет незнакомый человек и что-то скажет, это будет дополнительным стимулом идти еще дальше.

Татьяна Батышева, директор НПЦ ДП ДЗМ, главный специалист по детской реабилитации МЗ РФ, главный внештатный специалист ДЗМ по детской неврологии, д.м.н., профессор Заслуженный врач РФ:

– Эта премия — совершенно фантастическая! Потому что она отмечает тех людей, которые сделали невозможное. Казалось бы, детский церебральный паралич, тяжелое заболевание, которое ограничивает в передвижении, общении, а эти люди, которые сегодня стали лауреатами, показали, что нет границ у этих людей. И вера в себя, вера в то, что все возможно, она делает из этих людей героев. И мне очень приятно, что первую премию получила Диана Гурцкая, которая своим примером показала, что, несмотря на проблемы в здоровье, можно достигать неимоверных высот. Она выступала и в Кремлевском Дворце Съездов, она радует своим пением всю страну, а, значит, много других детей тоже могут повторить судьбу этой девочки — нет преград у наших детей. И хорошо, что сегодня и Правительство, и люди поддерживают этих ребят на пути к цели, поднятию на непростую вершину. И я хочу сказать, что все лауреаты, которые сегодня получают эту премию, — настоящие герои, которыми стоит гордиться всей стране.

Егор Кондратьев, лауреат:

– Особая важность сегодняшнего дня — встреча с друзьями, близкими людьми. А премия — это очень неожиданно! Хочется поблагодарить и Гошу Куценко, и Милу Соловьеву, и всех организаторов. Многих знаю больше 10, 15 лет. Низкий поклон. И отдельный за издание книги! Все это — стимул. Есть стимул, есть движение дальше. А движение — это жизнь.

Арсений Соломинов, лауреат:

– Думаю важна не только премия, не статуэтка, а внимание и общение. Кому-то не хватает социализации, а на таких мероприятиях люди чувствуют себя частью чего-то большего и наравне со всеми. В этом главная функция сегодняшнего дня. Он показывает единство.

Дмитрий Дунаев, певец, композитор:

Человек в своей жизни совершает много добрых, хороших поступков, но много и плохих. И когда человек ощущает человек совершает хороший поступок, он может попросить какого-то вознаграждения, а это очень важно. На примере Арсения: по сути, он совершает небольшой героический подвиг. Представляете, сегодня мы подарили фонду гимн, который понравился всем. Я написал музыку, стихи написала Инна Клочкова, а мы с Арсением еще и исполнили его. Представляете, как он старался для того, чтобы этот гимн действительно понравился. И неужели это не достойно, чтобы его наградить? Конечно, достойно! Поэтому мы с Арсением будем продолжать в том же направлении: и мы будем не только сами расти, а еще и помогать другим двигаться вперед. Спасибо огромное фонду, его руководителям за то, что они устраивают такие мероприятия, за то, что они поддерживают детей, которым это действительно необходимо. Все сделано правильно, на самом высшем уровне. Низкий всем поклон.

Валдис Пельш, телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения, актер, музыкант:

– Все всегда ждут чего-то своего. И хочется, чтобы все получилось. Этого же я и желаю сегодняшним лауреатам. Вообще премии сами по себе хороши. Я как человек, получивший некоторое количество премий в своей жизни, должен сказать, что, выходя на сцену, ты искренне понимаешь: «Да, а я был достоин! Эта премия для меня, потому что то, что я сделал, делалось искренне, с добротой и любовью». И, наверное, тогда ты побуждаешься делать еще что-то с добротой и любовью. Сегодняшние Премия и аукцион — очень хорошее и правильное дело, потому что отмечаются достойные люди с дцп и для них это определенное событие. Они будут об этом помнить, рассказывать, искренне хвастаться, в хорошем смысле, и это очень правильно. У меня все люди, которые занимаются благотворительностью постоянно и для них это не спонтанное участие, они занимаются этим ежедневно, круглосуточно — вызывают огромное уважение и желание оказаться рядом с ними и тоже помочь.

Сергей Рублев, лауреат, актер, продюсер, режиссер:

– Я, наверное, хочу указать на векторы и для лауреатов, и для всех людей — для их сердец, для наших сердец. А еще для веры, которой нам так не хватает. Векторы — это то, что движет нами, это заданный темп, импульс. Вот я хочу пожелать всем сегодняшним участникам импульса на веру и в себя, в свои возможности, и в людей, в человека и в своего ребенка. Потому что, если ты не веришь в него, то ничего не будет. Важность таких мероприятий, как сегодняшняя премия, в том, чтобы указать людям на то, что рядом с ними всегда есть те, которые также устроены, как они, у них такое же сердце. Может, где-то они немножко не дотягивают, но они тянутся. И в нормальном здоровом обществе такие люди, они всегда наравне с обычными здоровыми людьми. Тогда возникает тот самый замечательный психологический объем: когда одни люди подтягивают других людей, и возникает цепь добра и веры. Важно человеку дать шанс и сказать ему: «Я в тебя верю».

Анастасия Гребенкина, фигуристка:

– Я всегда с удовольствием поддерживаю такие мероприятия, а сегодня еще и познакомилась с фондом Гоши Куценко. Мне очень нравится формат мероприятия: очень важно и при этом просто награждать. Это приятно и здорово. И нас, спортсменов, и этих ребят объединяет стремление к победе и невероятное желание быть лучше, лучше и лучше. Когда ты стремишься, тебе не страшны никакие преграды, нет ничего, чтобы могло бы тебя остановить.

Татьяна Чистякова, лауреат:

– Для меня большая неожиданность и огромная честь стать лауреатом премии. Спасибо дорогим и бесконечно любимым Гоше Куценко и Миле Соловьевой за организацию такого чудесного праздника! Спасибо всей команде фонда и журнала «Жизнь с ДЦП». Благодаря вам очень многие дети и взрослые, у которых в медицинской карте стоят три буквы ДЦП, знают, что ДЦП — это просто три буквы, а инвалидность — это просто слово. Спасибо! Я вас бесконечно люблю и очень радуюсь каждой нашей встрече. Спасибо за такой важный Шаг вместе. А еще я благодарю всех тех, кто рядом. Спасибо за вашу бесконечную веру в меня. Я знаю, что мы в самом начале и это бесконечное счастье.

Андрей Сарманаев, лауреат, и его мама, Виктория Сарманаева:

– Эмоции переполняют! Мы не ожидали такого! Мы пришли на благотворительный вечер и никак не думали о премии. Это, конечно, достижение некоторой цели. А еще у нас огромные слова благодарности и признательности Гоше Куценко. Мы выросли в НПЦ ДП под присмотром Татьяны Тимофеевны Батышевой, мы там с рождения. У Андрюшки был полный паралич правой руки, и за то, что он рисует, — тоже благодарность фонду.

Мила Соловьева, директор фонда «Жизнь с ДЦП»:

– Когда я услышала про Аврору Демидову, про ее труд на стезе благотворительности – она покорила мое сердце. И отсюда появилась статуэтка «Сердце Авроры» — ведь участие в благотворительности всегда идет от сердца. В этом году фонд реализовывал проект «Семья с изнанки» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, это были встречи родителей детей с ДЦП и специалистов, результатом которых стали методические рекомендации для родителей, кто впервые сталкивается с диагнозом ДЦП. На этих встречах мы задавали вопросы и обсуждали их, сложные, важные, иногда не имеющие ответа. Я обратила внимание, что самые брошенные дети – это не те, кто живет с одним родителем, или в сложной жизненной ситуации. Да, им тоже сложно, безусловно. Но есть те, кому сложнее всего. Это дети, которым исполнилось 18 лет. Они уже перестали быть детьми в понимании общества, но еще не стали совсем взрослыми, в силу определенных обстоятельств. Среди них есть очень талантливые ребята, кому необходима поддержка для развития этих талантов. И премия появилась как раз для того, чтобы их поддержать, дать им возможность расти дальше, развивать свои таланты, состояться в жизни и обществе. И я искренне верю в то, что наши лауреаты будут жить полноценной жизнью, ведь у них есть такая мощная поддержка. И за это очень хочется отдельно поблагодарить наших партнеров, особенно компанию ФАРМСТАНДАРТ и компанию «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА». Без их участия ничего бы не произошло».

Во время торжественной церемонии награждения лауреатов премии AURORA AWARDS выступали известные актеры и музыканты. Певец Дмитрий Нестеров и певица Юлия Пак в дуэте исполнили песню Арно Бабаджаняна «Раскаяние». Особым удовольствием для гостей мероприятия стало выступление пианиста и композитора, Владимира Свердлова-Ашкенази, исполнившего свои уникальные фортепианные произведения. Перед объявлением последней номинации «За вклад в благотворительную деятельность» выступил певец, лауреат многочисленных конкурсов Артур Галиаскаров, специально прилетевший на мероприятие из Санкт-Петербурга.

Среди гостей мероприятия было немало известных имен. Среди них: Жанна Эппле, Надежда Гуськова, Ирина Пудова, Евгений Поляков, Анастасия Мишина, Анатолий Руденко, Марина Агафонова, Влад Канопка, Лилия Абрамова, Светлана Кулакова, Юлия Крылова, Алексей Ягудин, Наталья Душегрея, Екатерина Стриженова, Евгения Короткевич, Анастасия Гребенкина, Алексей Демидов, Евгений Поляков, Владимир Свердлов-Ашкенази, Алекс Че и другие.

Благотворительный Аукцион

После окончания церемонии награждения для гостей был организован благотворительный аукцион. По традиции, все вырученные от продажи лотов средства были направлены в благотворительный фонд «Жизнь с ДЦП». Провел аукцион блистательный ведущий Валдис Пельш, чей юмор зажег искру в гостях аукциона.

На аукционе было представлено 10 лотов. Из них несколько лотов были представлены лауреатами премии: одним из первых была картина картина Даниила Родионова, молодого художника с ДЦП из Тюмени, чье творчество уже знакомо многим ценителям искусства, а также вечернее платье, представленное дизайнером с ограниченными возможностями здоровья Владимиром Ахапкиным, созданное специально для аукциона.

Среди других лотов были колье из белого золота с топазом и бриллиантами, представленное JV Gallery, полет на реактивном истребителе с пилотом Юлией Крыловой, представленный креативным агентством Buro Fraai, полет на авиасимуляторе Boeing от «Территории полета», боксерские перчатки с автографами чемпионов, представленные Федерацией бокса России, уникальный персонифицированный IPhone 13Pro, а также картины Алекса Бриза и Виктории Мирошниченко. Общая сумма собранных средств составила около 1 млн рублей.

Завершающим ярким аккордом стало выступление учредителя фонда, актера и музыканта, Гоши Куценко с группой ГК. Гостей окружили расслабленная атмосфера музыки и приятное ощущение от того, как завершался этот день. Музыканты исполнили авторские песни, которые многие из присутствовавших знали наизусть. Буквально с первых нот к Гоше начали присоединяться гости вечера: теплые объятия, подпевание знакомым композициям и танцы, в момент которых переставали существовать и трости, и ходунки, и коляски.

Для лауреатов премии AURORA AWARDS 2021 награждение оказалось сюрпризом. Многие выходы на сцену сопровождались слезами радости. Это были подлинные светлые эмоции, которых так часто не хватает в повседневной жизни.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.