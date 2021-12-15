Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян и Сергей Крылов открыли «Кубок Добра»

Традиционный благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра» прошел 11 декабря 2021 года в крытом манеже Академии «Спартак» в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол 2021».

Главная задача турнира — сбор средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям. В соревнованиях приняли участие 12 команд российских организаций и регионов, каждая из которых сделала добровольное пожертвование. «МЖД», «Росич-Сколково», «Владимир», «Арт-футбол», «Выгон-К», «Старко», «Vita», «Интернационал», «Правовая экспертиза», «ФК Рязань», «Департамент градостроительной политики» и «Зодчие».

В приветственной речи организатор «Кубка Добра» и основатель команды «Старко» Юрий Давыдов порадовал всех собравшихся:

— Наш «Кубок Добра» разрастается и набирает всероссийский масштаб. На будущий год турнир пойдёт по регионам России, сегодня к нам уже прилетели две ласточки — клубы «ФК Рязань» и «ФК Владимир». Деньги, которые мы собрали от вступительных взносов (около миллиона рублей), уже начали поступать на счет Института врожденных заболеваний челюстно-лицевой области профессора Гончакова, и в ближайшее время детям начнут делать крайне необходимые им операции.

Игроков искренне поддержал и Главный врач городской клинической больницы №13, многократный победитель футбольных турниров, доктор медицинских наук, профессор Сергей Аракелов:

— Такие турниры обязательно должны проводиться и в регионах, и я уверен, что скоро мы перейдём на международный формат «Кубка добра». А сегодня всем участникам я желаю одного: без травм. И огромное спасибо организаторам! Юрий Давыдов популяризирует не только футбол, но и благотворительную деятельность, настоящие добрые дела, — подбодрил команды знаменитый медик.

Концертная программа мероприятия оказалась не менее звездной: суперхиты Дмитрия Маликова, Дмитрия Харатьяна, Сергея Крылова, Виктора Зинчука, Ромарио, Александра Шевченко, Михаила Гребенщикова и Николая Кольцова были встречены игроками, зрителями и спонсорами с восторгом.

В заключительной речи заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова подчеркнула:

— Такие турниры, несомненно, мы будем проводить чаще! Но самая главная задача на будущий год уже поставлена в администрации президента — турнир обязательно должен проходить по регионам. Хочу пожелать вам самого главного — здоровья, и, конечно, искренне благодарю за вашу волю к победе. Победитель у турнире, конечно, один, — но победили вы все!

— И, конечно, сегодня победили дети — в ближайшие дни они получат медицинскую помощь и навсегда забудут о своих болезнях, — подвел итог Юрий Давыдов.

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