САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Искусство как актив. Возможности для инвестирования в турбулентное время

В рамках Форума Креативного Бизнеса в Санкт-Петербурге Ассоциация Галерей провела дискуссию «Искусство как актив: возможности для инвестирования в турбулентное время».

Среди приглашенных спикеров: Анастасия Тараданкина (коллегия адвокатов Delcredere), Дмитрий Брейтенбихер (Private Banking и «Привилегия» ВТБ), Юлия Петрова (музей Русского импрессионизма), Ксения Подойницына (InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna), Владимир Шабасон (IT-компания Self Soft Production), Полина Аскери (галерея ASKERY GALLERY), Дмитрий Ханкин (галерея «Триумф»). Модератор дискуссии: Алина Крюкова (галерейный проект a-s-t-r-a).

Спикеры обсудили инвестиционную привлекательность современного российского искусства: с какими трудностями сталкиваются инвесторы в этой сфере, какие существуют регуляторы и игроки рынка.

Когда становится сложно инвестировать в западные ценные бумаги, а рынок капитала сосредотачивается внутри страны, искусство становится привлекательным инвестиционным инструментом. Для развития рынка важны данные, на которых должны основываться сделки, необходимы четкие и прозрачные правила для всех игроков арт-рынка, а также инструменты, с помощью которых можно будет объяснить клиентам ликвидность, доходность и риски. Ассоциация галерей занимается построением прозрачного арт-рынка, а Ксения Подойницына и Владимир Шабасон разрабатывают инвестиционный инструмент в сфере искусства — проект InvestART.

Если рассматривать искусство, как быстрый способ заработка, то такие инвестиции не принесут желаемых результатов. Инвестиции в искусство это долгосрочный процесс, но в турбулентное время это отличная возможность сохранить свои средства и диверсифицировать инвестиционный портфель.

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