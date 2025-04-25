В День Земли «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили экологичную арт-коллаборацию

22 апреля в Москве, в пространстве Stella di Mosca, состоялась презентация совместного арт-проекта «Погружение в природу будущего» фармацевтической компании «Эвалар» и модного дома Alena Akhmadullina. Центральным объектом коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции «Эвалар».

Гостями вечера стали: Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие.

Режиссер и продюсер Артем Кривда, арт-директор презентации, создал иммерсивное пространство, в котором гости смогли пройти путь чувственного и интеллектуального погружения в синтез природы и будущего.

Проект стал продолжением экологической инициативы компании, первой в российской фармацевтической отрасли, начавшей сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья.

На воплощение идеи арт-объекта Алены Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых — 3 дизайнера, закройщик, 2 портных и 3 вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство.

«Мы российский бренд и родились на Алтае – самом экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде — это по сути любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект», — прокомментировала Наталия Прокопьева, председатель совета директоров компании «Эвалар».

В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы. Платье с символичным названием «Волшебный лес» отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной, биоморфной эстетике — без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. На контрасте с современной архитектурной пластикой тайвека, платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике.

Фото © пресс-служба ЗАО «ЭВАЛАР»