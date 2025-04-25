РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир модыВ День Земли «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили экологичную арт-коллаборацию

В День Земли «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили экологичную арт-коллаборацию

editor
By editor
54
Дарья Мороз
Дарья Мороз

22 апреля в Москве, в пространстве Stella di Mosca, состоялась презентация совместного арт-проекта «Погружение в природу будущего» фармацевтической компании «Эвалар» и модного дома Alena Akhmadullina. Центральным объектом коллаборации стало уникальное платье, созданное из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции «Эвалар».

Гостями вечера стали: Дарья Мороз, Ксения Соловьева, Дарина Алексеева, Нино Нинидзе, Миша и Китти, Евгений Бороденко, Александра Жаркова, Александра Кисилева, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Дарья Клюкина, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Надежда Сысоева и другие.

Снежина Кулова
Снежина Кулова

Режиссер и продюсер Артем Кривда, арт-директор презентации, создал иммерсивное пространство, в котором гости смогли пройти путь чувственного и интеллектуального погружения в синтез природы и будущего.

Проект стал продолжением экологической инициативы компании, первой в российской фармацевтической отрасли, начавшей сбор и переработку использованного пластика. Именно из этого вторичного сырья была произведена ткань, использованная при создании платья.

Юлия Барановская
Юлия Барановская

На воплощение идеи арт-объекта Алены Ахмадуллиной ушло 120 часов кропотливой работы команды из 10 специалистов, среди которых — 3 дизайнера, закройщик, 2 портных и 3 вышивальщицы. Платье длиной в пол, выполненное из 12 метров переработанного материала Tyvek таежного цвета, воплощает философию устойчивого развития и уважения к природе, объединяя технологичность и ремесленное мастерство.

«Мы российский бренд и родились на Алтае – самом экологически чистом регионе страны, который определил весь жизненный путь компании. Для нас экологичность отношения к окружающей среде — это по сути любовь к своему дому, а платье — это символ возрождения, обновления и красоты. Этим проектом нам хотелось показать перерождение отслужившего пластика в экологический арт-объект», — прокомментировала Наталия Прокопьева, председатель совета директоров компании «Эвалар».

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

В модном доме Alena Akhmadullina подчеркнули, что вдохновением для образа послужили национальные художественные традиции и природные мотивы. Платье с символичным названием «Волшебный лес» отсылает к образу русского народного костюма с длинными пышными рукавами и тонким силуэтом. Все швы выполнены в органичной, биоморфной эстетике — без прямых линий, словно повторяя пластику растительных форм. На контрасте с современной архитектурной пластикой тайвека, платье украшено объемными 3D-листьями, выполненными в кутюрной ручной технике.

Фото © пресс-служба ЗАО «ЭВАЛАР»

Предыдущая статья
Хитмейкер Паша Панамо и звездный продюсер ZAMFFO объединились для записи совместного сингла
Следующая статья
Проект ВДНХ получил всероссийскую премию в категории «Парк года»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru