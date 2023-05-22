Музей АРТ4 представляет выставку графики Димы Филиппова «Край»

Музей АРТ4 представляет выставку «Край» – персональный проект междисциплинарного художника Димы Филиппова, который включает 30 графических листов, балансирующих на грани пейзажа и абстракции. В рисунках художник обращается к изображению, в котором события смещаются в пространство за кадром, растворяются внутри самого пейзажа. Это отголоски наблюдений отношений человека и ландшафта, их взаимодействия, взаимовлияния и сосуществования.
«Край» – первый проект художника, выполненный исключительно в графике. «Рисунок всегда оставался где-то на периферии моих занятий и представлялся “билетом” в остальную мою практику. Мое отношение к нему изменилось. Из чего-то случайного, эскизного превратилось в то, что может стать отправной точкой, из которой возникают как иные формы искусства, так и другой взгляд на него», – рассказывает Дима Филиппов.
Работы Филиппова фиксируют один и тот же пейзаж – пространство «мира», который отдаленно напоминает фрагменты путешествий и образы мест, откуда он родом (г. Горняк, Алтайский край).
«В рисовании я могу вернуться в состояние, когда еще не были оформлены отношения между мной и миром, а искусство воспринималось как далекое занятие для людей, обладающих особым знанием или даром. Сегодня я ощущаю особую потребность в этом возвращении», – продолжает художник.
Дима Филиппов (р.1989) – художник и куратор. Родился в Горняке, Алтайский край. Учился в Алтайской государственной академии искусств и культуры, окончил Институт современного искусства (Москва). С 2012 года является соорганизатором галереи «Электрозавод». Сейчас сосредоточен на художественных исследованиях приграничных районов России, проводя выставки в местах, которые не считаются пространствами для показа искусства, таких как поля, заброшенные территории или бывшие фабрики.
Художник Дима Филиппов. Работы из серии «Край». 2023. Бумага, цветной карандашИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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