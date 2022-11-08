САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на Фонтанке объявил о старте конкурса рецензий «Верю!»

Молодежный театр на Фонтанке объявляет о начале приема заявок на конкурс театральных рецензий «Верю! Молодые о Молодежном». Главный приз – 10 000 рублей.

В Молодежном театре на Фонтанке стартовал конкурс «Верю! Молодые о Молодежном». Участником может стать любой учащийся 10-11 классов, студент колледжа или вуза.

Автор лучшей рецензии получит денежную премию в размере 10 000 рублей в основной номинации «Верю!». Среди других призов – публикации лучших работ в СМИ и подарки от Молодежного театра и партнеров. Для держателей «Пушкинской карты» есть особая номинация – «Три карты».

Для участия необходимо до 31 января 2023 г. отправить заявку на сайте конкурса mtfontanka.konkurs.tilda.ws, а до 7 февраля 2023 г. прислать рецензию на эл. адрес konkurs@mtfontanka.spb.ru.

Победителей будет выбирать жюри, в состав которого входят театроведы, литературоведы, журналисты, преподающие в университетах Петербурга и Москвы. Своих фаворитов в специальных номинациях также назовут портал KudaGO и журнал «Театр+».

Награждение победителей конкурса состоится 31 января 2023 года, в Международный день родного языка.

На первый конкурс «Верю! Молодые о Молодежном» было подано более 100 заявок. Для просмотра и рецензирования участники выбрали более двадцати спектаклей из репертуара Молодежного театра на Фонтанке. В списке оказались как классические произведения из школьной программы, так и произведения современников. Цели конкурса – выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование интереса учащихся к театральному искусству, участие в работе над развитием всероссийского проекта «Пушкинская карта».

Все подробности – на сайте: http://mtfontanka.konkurs.tilda.ws.

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