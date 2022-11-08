«104 страницы про любовь» – попытка ухватиться за молодость

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1, 2 и 13 декабря на Основной сцене студии «Театра МОСТ» пройдут первые показы спектакля «104 страницы про любовь» – инсценировки пьесы Эдварда Радзинского. Произведение, которое называют «вершиной советской психологической драматургии», будет представлено в жанре музыкальной мелодрамы.

За лёгкостью жанра, рассказывает режиссер Георгий Долмазян, скрывается философский подтекст: «Это – спектакль об отчаянной попытке ухватиться за молодость через поиск настоящей большой любви».

В спектакль о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ с именем Электрон постановщик добавил и физики, и лирики, и атмосферной аутентичной музыки шестидесятых, и современной динамики. В «МОСТе» красивые герои 60-тых заговорят, зазвучат и запоют!

Тема любви – вне времени, она вечна, как мир.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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