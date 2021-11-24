1 декабря 2021 года в Москве начнет работу XI Съезд некоммерческих организаций России. Главное публичное событие года в сфере развития гражданского общества и социального предпринимательства пройдет в Центральном доме культуры железнодорожников (Комсомольская площадь, д. 4).

Традиционно Организатор Съезда — Общенациональный союз некоммерческих организаций — видит ключевыми спикерами представителей Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций, крупнейших российских корпораций.

На сегодняшний день Ежегодный Съезд некоммерческих организаций является своеобразным призывом к действию, исходящим от всех секторов – государственного, общественного и предпринимательского. В 2021 году впервые в рамках публичных мероприятий Съезда фокус обсуждения сместится от общественных инициатив к гармонизации государственных, общественных и корпоративных интересов к новым трендам в развитии некоммерческих организаций (НКО) и социального бизнеса по предоставлению общественных благ.

Повестка предстоящего двухдневного мероприятия, как всегда, очень разнообразна и включает такие темы, как будущее некоммерческого сектора в условиях глобальной неопределенности, эффект от социального воздействия, участие НКО в достижении Целей устойчивого развития, а также в реализации национальных проектов России, программы социальной ответственности крупных отечественных и международных корпораций во взаимодействии с НКО, развитие территорий и другие. Традиционно в рамках съезда состоится торжественная церемония голосования за номинантов Общественной премии за вклад в развитие некоммерческого сектора в Российской Федерации «АТЛАНТ». Впервые деловая программа Съезда включает «Нулевые чтения» — обсуждение законодательной повестки некоммерческого сектора.

С программой съезда вы можете ознакомиться на сайте https://sjezd.rosnko.ru .

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