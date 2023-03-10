ЕКАТЕРИНБУРГ: Опен-колл на выставку «Шёл по городу волшебник»!

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Екатеринбург – прекрасный город, который славится разнообразной архитектурой, индустриальным наследием, стрит-артом, роком и особыми уральским характером. Организаторы выставочного проекта приглашают художников, в чьих работах присутствует пейзаж Екатеринбурга.

опен-колл для художников

Условия участия:

  • Картины могут быть исполнены в любой технике.
  • Размер изображения может варьироваться от 50×70 см до 100 см по длинной стороне.
  • Работы принимаются до 17 марта по ссылке: https://vk.cc/clJpxM.
  • Работы должны содержать пейзаж города Екатеринбург.
  • Художник может подать заявку из любого города.

Все транспортные расходы картины организаторы берут на себя.

Картины представят 13 апреля в историческом флигеле «Синара Центра». По завершении выставки «Шёл по городу волшебник» пройдет аукцион, вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Синара».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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