ЕКАТЕРИНБУРГ: Опен-колл на выставку «Шёл по городу волшебник»!

Екатеринбург – прекрасный город, который славится разнообразной архитектурой, индустриальным наследием, стрит-артом, роком и особыми уральским характером. Организаторы выставочного проекта приглашают художников, в чьих работах присутствует пейзаж Екатеринбурга.
Условия участия:
- Картины могут быть исполнены в любой технике.
- Размер изображения может варьироваться от 50×70 см до 100 см по длинной стороне.
- Работы принимаются до 17 марта по ссылке: https://vk.cc/clJpxM.
- Работы должны содержать пейзаж города Екатеринбург.
- Художник может подать заявку из любого города.
Все транспортные расходы картины организаторы берут на себя.
Картины представят 13 апреля в историческом флигеле «Синара Центра». По завершении выставки «Шёл по городу волшебник» пройдет аукцион, вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Синара».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.