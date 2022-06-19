МАММ приглашает на фотовыставки Габриэле Галимберти «Домашняя аптека» и «Мой личный динозавр»

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва впервые в России представляет выставку одного из самых известных итальянских современных фотографов Габриэле Галимберти, в которую вошли серии «Домашняя аптека» и «Мой личный динозавр».

Персональные выставки Габриэле Галимберти проходили в Музее Виктории и Альберта (Великобритания), Музее FOMU (Бельгия), Фотомузее Винтертура (Швейцария), Художественном музее Тайпея (Тайвань) и др., а также в рамках международных фотофестивалей, в том числе «Международных фотографических встреч в Арле» (Франция), Festival Images в Веве (Швейцария) и др.

Габриэле Галимберти родился в 1977 году. Изучал фотографию во флорентийской Fondazione Studio Marangoni. Работал фэшн-фотографом, позже посвятил себя документальной фотографии. Сотрудничает с изданиями La Repubblica, Le Monde, The Sunday Times, Stern, National Geographic, Geo и др.

В 2021 году Габриэле Галимберти стал лауреатом премии World Press Photo в номинации «Портрет».

Многочисленные проекты, над каждым из которых фотограф работает иногда в течение многих лет, по сути являются портретами. Портреты людей Габриэле Галимберти создает, не только запечатлев самого человека, но и выстроив вокруг него по собственному сценарию определенную категорию принадлежащих этому человеку вещей.

Вещественный мир, окружающий каждого из нас, своеобразная визитная карточка, раскрывающая нашу личность не меньше, чем одежда, которую мы носим, наша мимика, наши движения, наши слова. Предметный мир также свидетельствует о культуре, в которой человек вырос и живет, о его ценностях, уровне достатка и тех социальных мифологемах, которые определяют его поведение.

Снимая свои проекты в разных странах, общаясь с огромным количеством людей, Галимберти делает портреты конкретных героев и одновременно создает портрет нашего общества. Он подчеркивает различия и контрасты в том, какие игрушки в разных странах и разных слоях общества взрослые выбирают для своих детей или, например, какие лекарства находятся в домашних аптечках у людей, живущих в мегаполисах или в хижинах, но именно эти контрасты проявляют то общее, что объединяет людей: наши тревоги, страхи, попытки обезопасить будущее или же желание, закрыв глаза, жить сегодняшним днем.

Серия «Домашняя аптека» на примере содержимого домашних аптечек показывает колоссальный разрыв в возможностях управлять своим здоровьем у представителей разных стран и разных социальных классов. Эта серия проявляет также и уровень тревоги, свойственный разным людям. Одни готовы бесконечно запасаться лекарствами «на всякий случай», которые зачастую остаются даже нераспакованными, другие — принципиально предпочитают обходиться без таблеток. Кто-то верит в народную медицину и чудодейственные свойства листьев растений, а кто-то просто не имеет возможности приобрести лекарства.

Габриэле Галимберти. Из серии «Домашняя аптека». 2018. Предоставлено автором

Габриэле Галимберти. Из серии «Домашняя аптека». 2018. Предоставлено автором

Габриэле Галимберти. Из серии «Домашняя аптека». 2018. Предоставлено автором

Габриэле Галимберти. Из серии «Домашняя аптека». 2018. Предоставлено автором

Над проектом «Домашняя аптека» Габриэле Галимберти работал с 2016 по 2020 год. Он снимал его в разных частях света, объехав десятки стран: Францию, Италию, США, Индию, Колумбию, Коста-Рику, Японию и др.

Проекты Габриэле Галимберти создают обобщенный образ нашей цивилизации. Одновременно художник с дотошностью документалиста пытается понять жизнь и психологию каждого из своих героев. Каждая фотография проекта бережно сопровождается текстом автора.

Серия «Домашняя аптека» — часть более масштабного проекта под названием «Таблетки счастья», в котором Габриэле Галимберти и трое его коллег-фотографов — Паоло Вудс, Арно Робер и Эдоардо Делиль — документируют, как люди с помощью лекарств пытаются управлять своей жизнью.

Проект «Мой личный динозавр» демонстрирует новый тренд среди состоятельных людей, которые используют гигантские скелеты ископаемых животных в качестве декора гостиных в замках Луары, особняках в Пекине или ранчо на американском Среднем Западе и др.

Габриэле Галимберти. Из серии «Мой личный динозавр». Ареццо, Италия. 8 января 2018. Предоставлено автором

Габриэле Галимберти. Из серии «Мой личный динозавр». Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, США. 27 мая 2018. Предоставлено автором

Габриэле Галимберти. Из серии «Мой личный динозавр». Мандевиль, штат Луизиана, США. 25 мая 2018. Предоставлено автором

Собрания искусства на протяжении тысячелетий свидетельствовали об определенном социальном статусе и личном художественном вкусе владельца коллекции. Интерес к скелетам ископаемых животных, которые становятся декором домов или офисов, — новое, но уже массовое увлечение.

Достижения науки в области палеонтологии, научная фантастика, триллеры, аниме, комиксы и компьютерные игры на протяжении последних десятилетий создали вокруг древних ископаемых животных определенный культ, растиражированный в массовом сознании. Сегодня в динозавров играют и взрослые, и дети.

У каждого массового увлечения есть глубокие корни, уходящие как в индивидуальное, так и в коллективное бессознательное. Чем больше мы начинаем задумываться о климатических, экологических, эпидемиологических, военных и других угрозах, которые могут уничтожить нашу цивилизацию, тем острее становится наш интерес к тем, кто царил на Земле задолго до того, как на ней появился homo sapiens.

Сегодня хорошо сохранившиеся скелеты ископаемых животных продаются, в том числе на крупнейших художественных аукционах. Их цена может достигать миллионов евро. Раскопки и работа палеонтологов, инженеров, художников и дизайнеров, которые «доводят» кости до «товарного вида», превратились в целую индустрию.

Габриэле Галимберти отснял разные фазы этого процесса: начиная от раскопок и реставрации костей в Монтане и Южной Дакоте до реконструкции скелета динозавра в итальянском ангаре и аукциона в Париже.

Многие коллекционеры скрывают приобретение скелетов ископаемых животных, так как тема коммерческой палеонтологии вызывает жаркие споры уже два десятилетия, начиная с аукциона 1997 года. Главным его лотом был тираннозавр по имени Сью. Цена этого экземпляра, оказавшегося в итоге в Чикагском полевом музее, составила 8,4 миллиона долларов. Однако некоторые покупатели древних ископаемых не стесняются быть на виду: открыто участвуют в аукционах и, например, позируют на фоне своих домашних коллекций для проекта Габриэле Галимберти.

Иногда в области коммерческой палеонтологии возникают скандалы, связанные с изготовлением подделок скелетов, незаконным вывозом ископаемых животных из стран, где они были обнаружены, варварскими раскопками, что безусловно вызывает озабоченность научного сообщества. Тем не менее, в целом возросший интерес общества к находкам палеонтологов приводит к тому, что динозавры оказываются как в музеях, так и в частных домах.

Серии Габриэле Галимберти умно и жестко срежиссированы и мастерски сняты. Его концептуальные фотографии интересно разглядывать в деталях и детальках. Они заставляют вспомнить о том, что каждый из нас — частичка человеческой цивилизации, и задуматься о будущем этой цивилизации, а значит, о будущем каждого из нас.

Выставка завершит работу 31 июля 2022 года.

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