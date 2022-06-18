Выставка «Копи смех к зиме…» открывается в Московском музее современного искусства

29 июня 2022 года Московский музей современного искусства представляет значимый проект по обмену культурного наследия с особенным, не имеющим аналогов в мире регионом страны – Якутией. Выставка подготовлена совместно с Фондом поддержки современного искусства AyarKut и при поддержке Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Йэн Сур. Генерация. 2022

Группа Архетип. ЫМЫЫ. 2022

Наталья Николаева. Красный день календаря. 2022

Выставка «Копи смех к зиме…» посвящена современному искусству Якутии и дает возможность проанализировать и найти общее выражение «народного» в различных художественных практиках трех поколений Якутских художников, где старшие являются учителями или идейными вдохновителями последующих. Работая с темой этнонациональной и современной символикой Севера, авторы разрабатывают новые подходы к репрезентации индивидуального опыта через искусство. В своих произведениях, выражая внутреннюю потребность фиксировать меняющийся культурный ландшафт, художники транслируют взаимопроникновение природы и родовой памяти региона в современные реалии.

Название проекта цитирует строки молодого поэта и философа Габбы (Глеба Габаева): – «Копи смех к зиме, Как зверь копит мех и сало…», которые отражают целый пласт северной культуры – в рамках сурового климата с продолжительной зимой и коротким летним периодом, появляется необходимость накопления тепла и радости как метода выживания и поиска жизненной силы. На выставке будет представлен широкий диапазон техник – начиная с живописи, заканчивая предметами декоративно-прикладного искусства и инсталляциями.

Выставочный проект подчеркивает важность неоднократных показов регионального искусства в Образовательном центре Московского музея современного искусства, одной из задач которого является поддержка и установка дружественных связей и обмен художественными высказываниями как внутри страны, так и за ее пределами.

Выставка завершит работу 14 августа.

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