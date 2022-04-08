Sasha Belair выпустила клип на песню «MATRIX»

Matrix — первый русскоязычный трек Sasha Belar, который за короткое время получил невероятный отклик от слушателей, на него было снято более 10 тысяч видео в соцсетях. Песня с метафорическим смыслом о программе жизни каждого человека на нашей планете, о его роли в собственных желаниях, мечтаниях и действиях стало для многих откровением и пониманием себя.

Sasha Belar: «Так волнуюсь! Очень горжусь этой работой, она очень уязвимая и очень сильно меня раскрывает! Показала ту себя, которую никто не знает и не видел. Я полностью сама сняла клип, смонтировала его и сделала коррекцию света».

Идею клипа Sasha Belar решила снять по дороге к Лас-Вегасу около Большого каньона. Яркие краски пустыни открыли сюжет видео о вселенной 2222 года после атомного взрыва. Все повороты и переплетения с сегодняшним состоянием человека заставляют зрителя не отрываясь слушать и смотреть на картинку. Сценарий клипа — это сценарий жизни, который каждый должен написать себе сам, открыть глаза и увидеть этот мир таким, каким сам этого хочет.

Саше понадобилось всего 5 дней для того, чтобы от придуманной картинки дойти до готового видео.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.