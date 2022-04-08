Военно-историческая драма «ЛЕТО 1941 ГОДА» выходит в прокат

28 апреля 2022 года, в преддверии майских праздников и Дня Победы в широкий прокат выходит военно-историческая драма «Лето 1941 года». Фильм рассказывает реальную историю боевого пути Ади Шарипова, казахского ученого, писателя и общественного деятеля — от первого боя, до трагического ранения. Более 28-и месяцев он был партизаном в белорусских лесах в годы Великой Отечественной войны и был хорошо известен как Саша Казах. Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Ади Шарипов прожил 80 лет и за свою долгую жизнь успел побывать был министром иностранных дел, заместителем председателя Совета министров Казахской ССР, первым секретарем Союза писателей Казахстана, возглавлял Институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Его перу принадлежат романы «Дочь степей», «Тайна друга», повести «Партизанская дочь», ставшие классикой национальной литературы.

В ряды РККА Ади Шарипов попал в феврале 1940 года, служил под Гродно. 22 июня 1941 года взвод Шарипова, два дня прикрывал отход штаба полка у деревни Короб, пока не попал в окружение. В отсутствии связи с командованием Ади Шарипов решил остаться в тылу врага и продолжить войну. От взвода к тому времени осталось только 11 человек, но к партизанскому отряду внезапно присоединились жители местных деревень.

«Ади Шарипов – из тех людей, кто в сложной ситуации не растерялся, а принял решение воевать, даже будучи в окружении. Вообще это был очень интеллигентный человек, и мы хотели создать образ героя, который бережет свой отряд, заботится о людях», – рассказывает о своем замысле режиссер и сценарист картины — Бекбулат Шекеров.

Фильм «Лето 1941» стал для Шекерова режиссерским дебютом, однако на его счету около десятка сценарных работ, в их числе «Путь к мечте», «Влюбленные», «Большая маленькая жизнь». В картине снялись, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Александр Брухацкий и Андрей Олефиренко. Главную роль исполнил Азамат Нигманов, который несмотря на свою молодость уже успел завоевать призы на кинофестивалях «Кинотавр», «Евразия», а также Премию Олега Табакова.

«На старте картины я пригласил Азамата на роль второго плана, но в итоге ни дня не пожалел о том, что он играет главного героя. Я полностью ему поверил. Зная творчество Азамата и после общения с ним, я почувствовал, что морально, психологически и физически он созрел для такой непростой и ответственной роли. Это роль почетная, но и тяжелая. Мне очень нравится работать с Азаматом. Вместе мы пытаемся сделать так, чтобы получился образ человека, который не просто воюет, а еще очень много думает, переживает», — отметил режиссер картины.

Фильм досконально передает не только характеры исторических личностей, но события того времени. Съёмки проходили в подлинных местах ожесточенных боев партизан с фашистами. Основные сцены снимали в Беларуси и в Алматинской области.

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