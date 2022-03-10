Юлия Беретта выпустила новый сингл «Бумеранг»

Певица Юлия Беретта продолжает радовать слушателей новинками. Артистка представила свежий сингл «Бумеранг», слова к которому написала сама Юля, а музыку Леонид Величковский. Широкую известность трек получил в исполнении группы «Стрелки», как продолжение легендарного хита «Ты бросил меня». Сегодня Беретта и Величковский презентуют новое прочтение своего шедевра.

«Этот трек мы написали ещё в 2001 году для группы «Стрелки»… Я немного подкорректировала текст… В общем, приятного прослушивания! Лёня, спасибо за сотрудничество! Всё-таки у нас хороший творческий тандем!», — сообщила Юлия Беретта.

Трек вышел 8 марта 2022 года на лейбле Zeon и доступен на всех цифровых площадках.

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