Добро пожаловать в Хогвартс!

14 декабря 2021 года в преддверии самого сказочного праздника в году в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products открывается Harry Potter pop-up shop – поп-ап магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер».

Магазин расположится на балконе второго этажа ЦДМ с видом на главный атриум и легендарные механические часы. В нем будет представлен самый широкий ассортимент официальной лицензионной продукции по мотивам волшебного мира Гарри Поттера: одежда, игрушки, сувениры, сладости, записные книжки от самых известных брендов, таких как: Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber, ЭКСМО и многих других. Гости ЦДМ на Лубянке смогут погрузиться в мир волшебства благодаря тематическим продуктовым выкладкам и специальным фотозонам, вдохновленным элементами из мира Гарри Поттера, выбрать свою волшебную палочку The Noble Collection, примерить мантию волшебника от Rubie’s или шарф одного из факультетов Хогвартс бренда Индивид, попробовать шоколадную лягушку Jelly Belly и, конечно, сфотографироваться с тележкой на платформе 9¾.

«Главный детский магазин страны ЦДМ на Лубянке был и остается центром притяжения уникальных торговых и развлекательных форматов, которые открываются в России впервые. Мы гордимся, что именно в ЦДМ любители и фанаты произведений о Гарри Поттере, одной из самых популярных книг во всем мире, смогут погрузиться в настоящий мир магии и волшебства. Приглашаем всех детей и родителей стать участниками незабываемого новогоднего приключения», – отметил Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

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