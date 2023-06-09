Семейная комедия «Детки в порядке» выходит в российский прокат

22 июня в широкий прокат по всей России выйдет семейная комедия «Детки в порядке» – история безбашенных приключений детей и их родителей на каникулах.

Что делают семеро детей, оставшись одни без взрослых? Конечно, отлично проводят время. Подруги Карла и Сюзанна должны отправиться с детской группой на каникулы и доставить их в летний лагерь, но все идет не по плану, и сорванцы остаются без присмотра. Комедия о безбашенных приключениях, дружбе, комичных ситуациях и рецепт по тому, как правильно провести каникулы.

Одну из ролей в картине исполнил актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в суперуспешном турецком сериале «Постучись в мою дверь».

Главная роль – роль Клары – досталась испанской актрисе Пас Вега, известной по таким картинам, как «Люсия и секс» – история о романе молодой женщины и писателя – роль в картине принесла актрисе мировую известность и премию «Гойя» за лучший актёрский дебют; а также «Поговори с ней» – фильм Педро Альмодовара. Лента получила «Оскар» за лучший сценарий.

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