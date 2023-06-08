В сети состоялась премьера трейлера французской драмы «Актриса»

15 июня в прокат выйдет картина «Актриса» французского режиссера Себастьена Байли. В центре фильма актерский дуэт Жюли Гайе («Три цвета: синий», «Сырое», «Мой лучший друг») и Бенжамена Биолэя («Стелла», «Суперзвезда», «Дама в очках и с ружьем в автомобиле») – они играют пару, переживающую кризис отношений. Прокатом фильма занимается кинокомпания «Пионер».

Российская премьера фильма состоится 14 июня в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках кинофестиваля «Французские премьеры» – совместного проекта «КАРО.Арт» и Французского института. Премьера трейлера состоялась в официальной группе «Пионер» в VK.

Сюжет картины рассказывает о семейной паре: Анна и Антуан – идеальный тандем на сцене и в жизни. Однако после многих лет брака и совместной работы они начинают терять интерес друг к другу. Чтобы вернуть свою молодость и прежние отношения с мужем, Анна решается на эксперимент, который может стоить ей жизни. Критики назвали картину головокружительной: «Даже не принимая себя всерьез, фильм производит головокружительный эффект, создавая настоящее напряжение, когда Анна погружается в свою маленькую игру» (Le Monde).

Жюли Гайе – французская киноактриса и продюсер. Жена экс-президента Франции Франсуа Олланда. Среди киноработ – документальный фильм «Государство против Манделы и других» (2018), «Сырое» (2016), «Отель «Селект» (1996). За роль в последнем – обладательница премии Роми Шнайдер. В 2009 год была названа лучшей актрисой на Кинофестивале в Токио за фильм «Восемь раз поднялся».

Бенжамен Биолэй – французский певец, автор песен, музыкант, актёр и музыкальный продюсер. Брат певицы Корали Клеман, которой он написал и спродюсировал два альбома, а также бывший муж Кьяры Мастроянни, дочери Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. За фильм «Стелла» получил номинацию на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также известен по ролям в картинах «Суперзвезда» (2021), «Дама в очках и с ружьем в автомобиле» (2015).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.