Семейная комедия «Новая игрушка», римейк фильма «Игрушка» с Пьером Ришаром, выходит в прокат

В кинотеатре «Художественный» прошла звездная премьера новогодней семейной комедии «Новая игрушка» режиссера Джеймса Юта. Фильм зрителям представили Михаил Галустян и Энджел Жуков, озвучившие главных героев. Напомним, что новая версия «Игрушки» с Жамелем Деббузом и Даниелем Отоем выйдет в прокат уже в этот четверг, 22 декабря.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Филипп Киркоров с детьми, Михаил Галустян с семьей, Сергей Жуков с женой Региной и детьми Энджелом, Никой и Мироном, Ирина Безрукова, Анна Старшенбаум, Ренат Давлетьяров, Агата Муцениеце, Алена Чехова, Александра Черкасова, Снежанна Кулова, Андрей Миронов-Удалов, Торнике Квитатиани, Елена Балабанова, Ольга Сухарева, Анна Чурина и другие.

В центре сюжета 11-летний Александр, который привык, что любой его каприз исполняется. Тем труднее ему дается выбор подарка ко дню рождения. Из всех игрушек торгового центра, он выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения. Однако Сами неожиданно быстро осваивается с новой ролью. И если поначалу Александр кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

Михаил Галустян о персонаже, которого озвучил: «Я говорю за главного героя - собственно, “игрушку”, которого играет Жамель Деббуз. Его зовут Сами, у него не очень получается найти работу, и вот он устраивается охранником в торговый центр, где его замечает мальчик Алекс – богатый и испорченный ребенок, который решает, что хочет приобрести именно Сами себе в подарок. В общем, пока никаких расхождений с классическим фильмом, но отличия есть – не буду спойлерить, в чем они проявляются. Однако с полной уверенностью могу сказать, “Новая игрушка” – очень смешной фильм. Пока шла работа над дубляжом, мы сами постоянно смеялись».

«Мне очень нравится “Игрушка”, я смотрел ее, правда, давно. Но этот фильм – круче! Я очень хочу его пересмотреть еще и еще раз, вот на зимних каникулах, как раз, в новогодние праздники! Это одна из лучших комедий, что я смотрел», - говорит Энджел Жуков, озвучивший героя Симона Фалю.

Оригинальный фильм «Игрушка» режиссера Франсиса Вебера с Пьером Ришаром в главной роли появился в 1976 году и сразу же полюбился зрителям по всему миру. История о капризном и взбалмошном ребенке, купившем в торгом центре живую игрушку, стала одним из самых любимых фильмов для многих поколений. Неудивительно, что уже давно многие продюсеры и режиссеры мечтали создать новую версию фильма – более современную, основанную на наших реалиях.

Фото - Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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