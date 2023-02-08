В России открылось новое издательство «Дом историй»

В России запустилось новое издательство «Дом историй» – оно основано российской командой книжного сервиса Storytel.

Новое книжное издательство «Дом историй» будет издавать книги зарубежных и российских авторов во всех форматах — бумажные, электронные и аудиокниги. Сегодня в портфеле насчитывается уже более 200 изданий.

Основное направление работы — детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги, готические и просто милые романы с увлекательным сюжетом, которые захватывают читателя с первых страниц.

«Дом историй» интересуют как новинки, так и забытая классика, в том числе не переводившаяся на русский язык или давно не переиздававшаяся. Особую роль издательство отводит работе над переводом, чтобы не только сделать процесс чтения приятным и интересным, но и сохранить литературную самобытность и уникальную стилистику каждой книги.

Все истории под одной крышей соберет российская команда международного сервиса аудиокниг Storytel: генеральный директор Борис Макаренков, главный редактор Анастасия Завозова и издатель Ирина Рябцова.

«Мы набираем в наш портфель такие книги, которые понравились хотя бы одной из нас. Поэтому Настя окрестила нас человеком-пижамой и человеком-ромкомом: она приносит в издательство большие и теплые романы, а я — развлекательные злободневные истории. Наше издательство делает особый акцент на кросс-платформенности контента. Для нас очень важен печатный формат, но мы понимаем, что некоторые книги будут объективно успешнее в аудио или электронке. Некоторые новинки будут выходить только в цифровом виде», – говорит Ирина Рябцова.

«Есть две истории о чтении, которые в свое время как-то запали мне в душу. Одна — из книжных мемуаров американской писательницы Нины Санкович "Толстой и фиолетовое кресло", где она рассказывала, как ее больная раком сестра, которая до болезни читала только сложный нон-фик, полностью перешла на легкие детективы, потому что они отвлекали ее и помогали справляться с болью. Другая история, не история даже, а известная цитата из какого-то интервью Донны Тартт, где она говорит, что книги пишутся в одиночестве — и для одиноких и что первейший долг писателя — это развлечь читателя, потому что к книгам чаще всего обращаются, когда грустно и плохо, когда-то куда-то долго едешь или сидишь часами у постели больного. И эти две истории как нельзя лучше описывают концепцию нашего издательства. Мы будем издавать книги, которые, как мы надеемся, люди смогут читать, когда им понадобится поддержка и нужно будет хотя бы на пару часов отвлечься», – рассказывает Анастасия Завозова.

Среди первых книг издательства, которые уже совсем скоро появятся в продаже, зарубежные бестселлеры и победители престижных премий:

М. Л. Рио «Словно мы злодеи», американский бестселлер в жанре «темная академия». Продано более 180 тысяч экземпляров, готовится экранизация. Новый перевод выполнен Екатериной Ракитиной, специалистом по шекспировскому театру.

Дани Редд «Арктический клуб любителей карри», дебютная книга автора, ставшая бестселлером. Книга-терапия для души, помогающая обрести себя и свой путь в жизни.

Шеннон Макгвайр «В каждом сердце — дверь» и «Вниз, сквозь ветки и кости». Две книги под одной обложкой. Победитель премии Hugo. Вторая книга выходит на русском языке впервые.

Д. К. Худ «Кровавое ранчо», первая книга серии «Блэк-Рок-Фоллз» Д. К. Худ. Мировой бестселлер AMAZON, по всему миру продано более миллиона экземпляров книг автора.

Дэвид Гатерсон «Снег на кедрах», переиздание захватывающего американского романа. Современная классика, получившая множество престижных литературных премий. На основе книги снят художественный фильм.

К изданию готовятся такие знаковые проекты, как:

Клаудиа Пиньейро «Елена знает». Психологическая драма, вошедшая в шорт-лист Международной Букеровской премии — 2022. В ее основе не только интригующий сюжет, но и важная социальная тема жизни с болезнью Паркинсона.

Халид Нусрулла «Белая линия ночи». Арабская антиутопия, вошедшая в шорт-лист Международной премии в области арабской литературы. Над переводом работает специалист-востоковед Катерина Колоскова.

К. Дж. Скьюз, трилогия «Лапуля». Яркая, почти скандальная история о женской ярости. Книга-фаворит Анастасии Завозовой.

Кейтлин А. Флинн «Проект Джейн Остин». Ироничный сайфай, собравший в себе лучшие традиции путешествий во времени, любовной драмы и исследования эпох.

Зои Сомервилль «Дом на болотах». Мрачная и атмосферная история, как мы любим: дневники на чердаке, призраки прошлого и семейные тайны.

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