Сергей Безруков впервые встретился с труппой МХАТ им. М. Горького

В первую же рабочую неделю после назначения на пост художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Сергей Безруков провёл встречу с артистами театра. Знакомство прошло в пространстве зрительского арт-кафе. По словам участников, атмосфера встречи была тёплой и дружественной — со взаимным доверием и позитивными ожиданиями предстоящей работы.

В ходе общения Сергей Витальевич подчеркнул свою связь с мхатовскими традициями и обозначил ближайшие планы: изучить текущий репертуар, ближе познакомиться с творческим составом труппы, пригласить молодых артистов театра на Фестиваль «Фабрика Станиславского», где для них будут проведены мастер-классы и тренинги по актерским дисциплинам.

Художественный руководитель МХАТ Горького отметил, что «не следует ожидать молниеносного строительства чего-то нового»: в приоритете — сначала изучить ситуацию, а затем переходить к планированию и реализации новых идей.

«Идеи и планы безусловно уже есть, но говорить об этом пока рано. Прежде всего надо познакомиться с труппой и репертуаром. А это не так просто, поскольку театр не работает на своей площадке 3 года, идет ремонт сцен. Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти «окна» в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТ на нашей сцене в Губернском. В июне в МГТ пройдет Фестиваль «Фабрика Станиславского», который проводится в формате образовательной программы для студентов театральных вузов и молодых артистов. И для 30 молодых актеров МХАТ им. Горького на «Фабрике Станиславского» будет организован актерский интенсив, с ними будут работать замечательные педагоги. Заодно появится возможность познакомиться поближе», — поделился Сергей Безруков.