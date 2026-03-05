РАСПРОДАЖА

«Орфей» представит запись оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» на своей видеоплатформе

Фото: Сергей Родионов

6 марта в 19.00 зрители видеоплатформы «Орфей» https://video.orpheus.ru/ru/live/9LX8ROxCCAU5 увидят оперу «Не только любовь» в постановке Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Показ приурочен к годовщине сценической премьеры постановки.

«Для нас большая честь представить на видеоплатформе «Орфей» оперу Родиона Щедрина «Не только любовь» в исполнении прославленной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, — говорит Ирина Герасимова, генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей». – Это история о самом сокровенном — о любви, выборе, силе духа, рассказанная языком, понятным каждому из нас, – языком русской музыки. Мы верим, что благодаря трансляции на видеоплатформе «Орфей» шедевр Щедрина обретёт новых слушателей по всей стране!»

Премьера постановки в МАМТ состоялась 6 марта 2024 года и была высоко оценена самим композитором. В 2025 году спектакль стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучший спектакль в опере» и «Лучшая работа режиссера», а также получил Национальную оперную премию «Онегин».

«Опера “Не только любовь” — это спектакль, который родился в стенах нашего театра и получил признание москвичей и профессионального сообщества. Он содержит вневременной русский код, определяющий течение нашей с вами жизни. И теперь этот спектакль смогут увидеть зрители по всей России благодаря платформе “Орфей”. Мы посвящаем его памяти композитора Родиона Константиновича Щедрина. В трудные и даже переломные моменты истории нашей Отчизны мы всегда обращаемся к своим корням. Это помогает сохраниться, выстоять и сделаться сильнее. Опера, основанная на фольклорных мотивах и русских частушках, вызывает к надежде, к поиску любви и счастья», — отметил генеральный директор Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

Опера Родион Щедрин «Не только любовь» написана в 1961 году на либретто Василия Катаняна по мотивам рассказов Сергея Антонова. Это первое сочинение композитора в оперном жанре. Действие разворачивается спустя десять лет после окончания Великой Отечественной войны. В центре сюжета — председатель колхоза Варвара Васильевна, оказавшаяся перед выбором между личным чувством и профессиональным долгом. Частная история становится поводом для разговора о праве человека на счастье и о цене служения.

Главный дирижер театра и дирижер-постановщик оперы Феликс Коробов: «Опера Родиона Константиновича Щедрина — несомненный шедевр и одна из знаковых опер ХХ века. У оперы была очень сложная судьба: часто постановки отменялись, запрещались и снимались с репертуара. Именно поэтому для меня дороги слова Родиона Константиновича, сказанные им после просмотра нашего спектакля, который ему очень понравился: “Я надеюсь, что в вашем театре у моей оперы будет счастливая жизнь”. И пока эти слова пророческие. Опера получила “Золотую Маску”, оперную премию “Онегин”, но главное — любима и публикой, и исполнителями. Та энергия, та страсть, те зашкаливающие эмоции, в которых рождалась наша постановка на репетициях, на обсуждениях, на сцене, — несомненно, передаются публике, заставляя сопереживать героям и наслаждаться великой музыкой. Я счастлив, что теперь опера будет жить не только в формате спектакля, но и, благодаря “Орфею” и нашей совместной работе, ее смогут посмотреть многие зрители по всей стране».

По режиссерскому замыслу Евгения Писарева спектакль полностью привязан к описанной в либретто исторической эпохе. Импрессионистическая сценография и почти документальные костюмы отражают двойственность музыки, в лирическую ткань которой вплетены современные авторам частушки и напевы. Но при всей исторической конкретике для создателей важнее всего был вневременной человеческий сюжет. «Я очень рад, что благодаря видеоплатформе “Орфей” спектакль “Не только любовь” увидят зрители по всей стране, — говорит режиссер-постановщик Евгений Писарев. — Над ним работала команда больших профессионалов, признанных мастеров: Феликс Коробов, Максим Обрезков, Мария Данилова, Сергей Землянский и многие другие. Вместе мы, прежде всего, стремились рассказать историю о людях, которые, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, полны желания жить и любить. И поделиться этим спектаклем с широкой публикой, дать возможность его увидеть людям в любой точке нашей страны для нас очень важно».

