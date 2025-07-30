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Сергей Бурунов вновь «усыновит» Алексея Лукина в стимпанк-аудиодраме «Потомокъ»

editor
By editor
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заглушка

В аудиодраме «Потомокъ» Сергей Бурунов сыграет роль Меркулова, проницательного следователя с повышенным чувством справедливости, который постоянно попадает в конфликты с хитрыми чиновниками. Его сына бунтаря и мажора Митю представит слушателю Алексей Лукин («Этерна»), которому предстоит стать избранным и открыть тайну своего рода. Сергей Бурунов и Алексей Лукин уже играли отца и сына в сериале «Ивановы и Ивановы», а сейчас возвращаются к этим семейном ролям, но совершенно в новой динамике.

«Потомокъ» — увлекательный фэнтези-детектив с элементами стимпанка, реализованный в формате аудиосериала. Проект основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. Главные герои разгадывают тайны своих семейных линий, борются с нечистью и влюбляются в сеттинге альтернативной Российской Империи конца ХIХ века.

Сергей Бурунов поделился впечатлениями от записи нового формата и рассказал о своем персонаже: «Меркулов — человек слова, человек чести — и в этом мы с ним похожи. У меня был опыт работы и в аудиоспектаклях, и в озвучании аудиокниг, но то, что сейчас создается в аудиодраме, — абсолютно новая высокотехнологичная история с погружением в уникальную атмосферу фэнтезийного мира, с синхронными шумами и крутым саунд-дизайном. Сейчас все очень заняты, куда-то спешат, бегут, стоят в пробках, а наш формат как раз удобно слушать в этих условиях и переключаться».

Алексей Лукин рассказал о своем персонаже и работе с Сергеем Буруновым: «Сергей Бурунов – легенда и большой артист, поэтому я был счастлив, когда узнал, что мы вновь примерим на себя роли отца и сына. У нас очень классная линия, мы в конфликте с начала истории: я стараюсь войти в высший свет Петербурга и мечтаю блистать на балах и собраниях Яхт-Клуба, а отец пытается показать мне другой путь. Мы постоянно ссоримся, но по ходу истории все изменится. Митя узнает про себя много нового».

Аудиодрама — это новый этап в развитии российской медиаиндустрии. Этот инновационный формат позволяет слушателям погружаться в истории кинематографического масштаба. В аудиодрамах используются реалистичные звуковые спецэффекты, а роли исполняют ведущие актеры под руководством выдающихся режиссеров и сценаристов. Слушать аудиодраму можно где и когда угодно: в дороге, на прогулке, во время тренировок или занимаясь домашними делами. Производством занимается компания «АудиоДрама» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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