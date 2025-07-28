«Вальс душ» Бернара Вербера – самая ожидаемая книжная новинка

Издательство «Эксмо» сообщает о выходе в свет новой книги культового писателя Бернара Вербера — «Вальс душ». Вербер, известный своими философскими произведениями, в новом романе берется за загадку, которую пытаются разгадать мыслители еще со времен Платона — возможна ли истинная любовь и если да, то как найти родственную душу, предназначенную вам?

Но это только одна составляющая эпического полотна: читателю предстоит вместе с главной героиней романа, Эжени, отправиться в ее прошлые жизни и в различные эпохи, начиная от дохристианской эпохи и заканчивая современным миром, засвидетельствовать изобретение огня, гибель письменных источников и стать частью конфликтов прошлого. Кроме того, вам предстоит вновь оказаться в обители архангелов, уже знакомой вам по предыдущим книгам автора. Прочтение «Вальса душ» заставит задуматься о шестернях истории и о том, в какую сторону склонятся весы правосудия в тот момент, когда вы сами предстанете перед небесным судом.

Бернар Вербер — писатель с мировым именем, давно полюбившийся российскому читателю. Его творчество невозможно уместить в один жанр: здесь переплетаются фантастика, философия и нонфикшен. С 1991 года Вербер написал 24 произведения, а общий тираж его книг в издательстве «Эксмо» превышает 350 000 экземпляров. Его романы «Танатонавты», «Империя ангелов» и «Мы, боги» стали бестселлерами во всем мире и задали новые тренды философской прозы. «Вальс душ» идеально подойдет для поклонников таких авторов, как Карлос Кастанеда, Джонатан Сафран Фоер, Джонатан Франзен и Мишель Уэльбек — тех, кто стремится к осмыслению жизни и духовному поиску.