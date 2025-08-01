«Успеем?»: Павел Деревянко озвучил рассказ-приквел к сериалу «Три сестры»

Сервис Строки к премьере комедии «Три сестры» создал вместе со сценаристом сериала Екатериной Богомоловой рассказ-приквел «Успеем?». Его озвучил один из актеров проекта Павел Деревянко. Таким образом оригинальный проект МТС Медиа получил развитие сразу на нескольких площадках медиахолдинга в виде сериала и аудиокниги.

Сюжет разворачивается в Сочи, где Татьяна, владелица ювелирного бизнеса, во время отпуска знакомится с Никитой, массажистом на 20 лет младше себя.

«Я уже принимал участие в нескольких проектах по созданию аудиокниг, но когда мне предложили озвучить рассказ-приквел к “Трем сестрам”, я почувствовал настоящий азарт. Это была уникальная возможность вернуться к персонажам, с которыми я уже работал, и узнать больше об их прошлом, о том, как все началось. Мне кажется, что такая работа всегда дает шанс взглянуть на персонажей под другим углом, а значит, и понять их глубже. Думаю, эта история — отличный старт для тех, кто еще не знаком с “Тремя сестрами”, а для тех, кто уже следил за событиями сериала, она станет дополнительным слоем в картине», – говорит актёр Павел Деревянко.