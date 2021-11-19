Сергей Эфрон представил новый клип «На нервах»

Автор и исполнитель песен Сергей Эфрон опубликовал на своем официальном YouTube канале клип на песню «На нервах».

В новом музыкальном видео Сергей Эфрон поднимает вопрос о роли воспоминаний в нашей жизни. Главный герой клипа пребывает в пустоте, окруженный огромным количеством старых чемоданов. В них – воспоминания, как и светлые, так и печальные. Что они для зрителя: тяжёлые чемоданы, от которых хочется избавиться, или багаж сокровищ жизни, или, опасный капкан прошлого? Каждый решает сам.



«Это моя вторая совместная работа с режиссером Кравцовой Дарьей. Мы познакомились на съемках клипа «Зона отчуждения». Даша именно та, кто с интересом подхватывает мои идеи и моментально включается в процесс, предлагая креативные решения. «На нервах» мы отсняли одним днем всего за 6 часов. Казалось, мы не уложимся в столь жесткий тайминг. Многие сцены снимали одним дублем. Я переживал, хватит ли нам отснятого материала для задуманной истории. Однако ряд сцен не вошли в финальную версию клипа — им не хватило места.» — рассказывает Сергей о процессе создания клипа.

Посмотреть клип и решить, чем для вас являются воспоминания, можно на YouTube или на сайте АртМосковии ниже:

Музыка Сергея Эфрона — это смесь баллады, шансона и романса, приглашающая прикоснуться к чувству ностальгии, задуматься о жизни, социальных проблемах, любви и смысле существования. Музыка для вдумчивых. Музыка для души. Его клипы в ротации Шансон ТВ, и песни играют на «Милицейской волне».

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