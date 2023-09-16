В новом шоу зрители смогут узнать все об истории гастрономии: от царской России XIX века до гламурных нулевых. Автором проекта «История еды» выступил писатель и журналист Сергей Минаев, а его соведущим стал главный редактор «Правил жизни» Трифон Бебутов. Увидеть шоу можно эксклюзивно в Дзене.

В своем проекте Минаев рассказывает о неочевидных связях между культурой разных периодов и кухней. В каждом выпуске автор вместе с приглашенным экспертом, шеф-поварами и интервьюерами развеивает мифы, существующие вокруг гастрономических традиций: царской России, периода СССР, времен перестройки и нулевых.

Первый выпуск шоу посвящен кухне XIX века, которая создала традицию подавать закуски и начинать обед с супа. Кроме того, в это время было создано несколько популярных национальных блюд, которые почти невозможно встретить сегодня. Приглашенными экспертами выпуска стали глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, а также шеф-повар ресторана «Яръ» Борис Панкрашин. Выпуск уже доступен в Дзене.

«Современная аудитория часто не задумывается о своих пищевых привычках и о том, что на самом деле на них повлияло. В то же время еда — это важнейшая часть культуры, она влияет не только на здоровье, но и на ментальную составляющую общества. В рамках этого шоу старшее поколение в виде экспертов и спикеров станет проводником в историю и смыслы для младшего. "История еды" — это шоу о поиске ДНК русской кухни», — рассказал Сергей Минаев.

«История еды» выходит каждые две недели эксклюзивно на канале Сергея Минаева в Дзене. Сезон шоу состоит из 4 полноценных фильмов о роли гастрономии в культуре России.

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