Сергей Осинцев: «Любой фестиваль – это возможность развития и движения»

На V Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» состоялся показ спектакля «Новеченто (1900-й)» по книге Алессандро Барикко от Тюменского Большого драматического театра. Актёр и директор этого театра Сергей Осинцев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что фестивали – это возможность для развития театра.

«Когда в городе есть театр, он не может работать в какой-то своей среде. В него должны приезжать другие театры и устраивать такие небольшие соревнования. Потому что любой фестиваль – конкурсный или неконкурсный – это в любом случае соревнование. Ты приезжаешь в другой город и тебе нужно завоевать публику, которая видит огромную палитру разных спектаклей. Это важно и для артистов, которые тоже в чём-то учатся друг у друга и видят новую режиссуру. Поэтому любой фестиваль – это возможность развития и движения. На фестиваль приезжают критики и театроведы, которые могут посоветовать хорошему спектаклю ещё где-то поучаствовать, помогают разобраться в собственной профессии. Фестивали всегда должны быть и их должно быть много», – отметил Сергей Осинцев.

По мнению руководителя Тюменского Большого драматического театра для привлечения молодой публики нужно просто честно работать. «Благодаря «Пушкинской карте», конечно, сильно обновилась аудитория зрительного зала, стало много молодёжи. Это сразу видно. Не потому что в зале молодые лица, а по восприятию. Для них нельзя халтурить. Как и для детей, да и вообще для любого зрителя нужно всегда играть честно. Нужно подбирать репертуар, который был бы интересен этой аудитории. Но, оказывается, мы недооцениваем нашу молодёжь. Мы совсем недавно выпустили «Ричарда III» Шекспира, одну из самых сложнейших пьес. И что вы думаете? Аншлаги! Молодёжь очень хорошо ходит у нас на классику. «Три товарища» Ремарка – один из самых посещаемых спектаклей. Поэтому надо честно работать, надо давать молодым не просто возможность приходить в театр, а давать им какие-то эмоции. Когда молодёжь к нам пошла, первые отзывы были такие: «Боже, это же 5D! Круче, чем в кино». Потому что происходит прямо сейчас. Нужно давать возможность контактировать с театром, разговаривать на одном языке, вести соцсети, всегда отвечать и поддерживать общение с молодёжью. Тогда театр будет живой. Нельзя закрываться. У нас вообще есть желание сделать театр 24/7. Чтобы здание театра было открыто всегда и туда можно было бы прийти в любое время, а не только спектакль посмотреть. У нас огромная коллекция картин и вообще все свои площади мы занимаем произведениями искусства, чтобы приходящий человек получал такой «мультикомплекс» всяких разных родов и видов искусств. Там будут ставить молодые режиссёры с молодыми артистами. Всегда нужно вести диалог с молодёжью, ведь она потом вырастет, и своих детей также будет вести в театр», – отметил директор Тюменского Большого драматического театра в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

Международный пресс-центр МКР-Медиа выступает информационным партнёром V Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», который посвящен 95-летию со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова и празднованию 20-летия Северного драматического театра имени М.А. Ульянова. Тема фестиваля – «Молодое поколение. От классики до современности».

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