Сергей Pizza представил клип на песню «Пружинка» из своего нового альбома, который уже можно послушать на всех платформах. Режиссером видео выступил Макс Шишкин, который уже не первый раз работает с артистом.

В клипе нет сюжетной линии и он не представляет собой минифильм, что стало очень популярно в последнее время. Зрители увидят перед собой артиста крупным планом и в неожиданном образе.

Ребята решились на смелый ход и для видео Сергея загримировали под героя Райана Гослинга из картины «Бегущий по лезвию 2019». Как признаётся сам режиссёр, Сержу очень идут эти гослинго-подобные образы. Потому они и решились на этот оммаж знаменитой киносцене.

Несмотря на то, что «Пружинка» – тёплый и добрый трек, некоторая меланхоличность в нём тоже присутствует. Что отчасти и отображает образ Сергея, созданный для видео.

Основное внимание в клипе сосредоточено на самом артисте. Нет никаких излишне отвлекающих факторов, только артист, его эмоции и камера.

«Это очень удачно фокусирует внимание на артисте, его взгляде и не отвлекает ни на что больше, что совсем не оставит шанса «не услышать песню». В современных клипах это одна из самых больших проблем — часто клипы настолько яркие, броские и кричащие, что за ними не видно ни артиста, ни музыки, ни тем более слов. Наш клип — это скорее настроение и атмосфера, а не сюжет. Просто в очень смело и по хорошему наглой оформленной упаковке»,- говорит режиссёр клипа Макс Шишкин.

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